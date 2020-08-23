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影／歡度祖父母節　「祖孫超級像」選拔賽

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-23 17:07:04

▲彰基舉辦祖父母節「2020愛你愛你 - 祖孫超級像」選拔賽，祖孫臉部一同秀出喜、怒、哀、樂表情，展現親子間的默契。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
▲彰基舉辦祖父母節「2020愛你愛你 - 祖孫超級像」選拔賽，祖孫臉部一同秀出喜、怒、哀、樂表情，展現親子間的默契。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
為推動民眾對家庭世代關係的重視，彰化基督教醫院今（23）日舉辦祖父母節「2020愛你愛你‧祖孫超級像」選拔賽，藉此展現祖孫隔代遺傳特性，傳遞生命傳承與延續的意義，將「孝親尊長」的觀念植入日常生活中，期盼能增進祖孫間彼此情誼，並提升高齡社會友善風氣。

▲「不老天鵝律動社團」舞出璀璨風華，更表現出活到老學到老的精神。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
▲「不老天鵝律動社團」舞出璀璨風華，更表現出活到老學到老的精神。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
彰基副院長林慶雄醫師表示，103年在彰基所成立的「不老天鵝律動社團」，受邀彰基歡度祖父母節活動中表演雨傘舞，不老天鵝們不僅舞出璀璨風華，更表現出活到老學到老的精神及生命前進的美麗，讓在場所有人感受到長者的超強魅力。活動中安排「洗腳禮」，期望透過身體力行洗腳儀式，孫子的貼心讓長輩備感窩心，也教導孩子尊重及關懷祖父母。

「祖孫超級像」選拔賽活動，報名者大都由親戚或家人朋友推薦覺得超級像的祖孫參加，參賽的六支隊伍都是祖孫三代。首先是「木蘭隊」，祖孫最像的部位是額頭；阿嬤原是彰商主計室主任，為了親手帶孫女、重視育兒及孩子成長而提早退休，她表示陪著孫女的成長很有感觸，這是與職場截然不同的成就，孫女現場唱「感謝」這首歌，送給阿嬤表達對阿嬤的感謝。

▲期望透過洗腳儀式，教導孩子尊重及關懷祖父母。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
▲期望透過洗腳儀式，教導孩子尊重及關懷祖父母。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
第二隊是「龜尼隊」，祖孫最像的是燦爛的笑容；孫女分享祖孫情誼中最甜蜜的時光；第三隊「小鈴噹隊」，祖孫最像的部位是嘴巴及臉部神情、第四隊「金星隊」，祖孫最像的部位笑笑臉、第五隊「寶可夢」，祖孫最像的部位是臉蛋；第六隊「許多歡笑」，祖孫最像的部位是愛笑的眼睛，孫子藉由小提琴演奏《茉莉花》表達對祖父母及父親的感謝。

彰基醫院今年祖父母節辦理「2020愛你愛你－祖孫超級像」選拔賽，期望能讓社會大眾重視生命傳承與延續的意義，將「孝親尊長」的觀念植入日常生活中，期盼能增進祖孫間彼此情誼，且提升高齡社會友善風氣，也讓年輕人與家中長者的距離更貼近。

 

關鍵字

祖父母節 寶可夢 茉莉花 祖孫超級像 洗腳禮 木蘭隊

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