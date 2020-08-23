影／中州盃分齡籃球賽　社男組決賽四強爭冠

全民中州盃分齡籃球錦標賽今（23）日進入第二天賽程，進行比賽的組別是社男組決賽，上午「態新」對「日利營造」之戰，「態新」一開始即小幅領先，「日利營造」雖努力追趕但仍不敵「態新」攻勢而落敗。

▲社男組四強爭霸戰戰況激烈，球員使盡全力爭奪冠軍寶座。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）

「逢甲珍膳坊」對「上美儀器」之戰，「上美儀器」攻勢凌厲頻頻得分，終場以80:65擊退「逢甲珍膳坊」；經過半天的激戰，計有「態新」、「懋得有限公司」、「上美儀器」及「華威洋酒」四隊晉級前四強進行排名戰，於下午爭奪冠軍寶座。

社男組八強決賽，第一場「態新」對「日利營造」之戰，「態新」球員延續UBA甲一級的球風，頻頻發動快攻搶分，「日利營造」試圖逆轉戰局，但最後「態新」還是技高一籌，以57:46獲勝。

▲「態新」球隊是由中州科技大學及臺灣體育運動大學甲一級男籃畢業的校友組成。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）

「態新」隊長陳建廷表示，他們的球員在高中時就一起打球，上了大學分別進入中州科技大學及臺灣體育運動大學就讀，並且加入學校UBA甲一級球隊，大學畢業後他們又聚一起成立「態新」球隊，平常因為工作關係各自練習，到假日時則會聚集練球，保持球技與體力在最佳狀態。

另一場決賽「逢甲珍膳坊」vs.「上美儀器」，員林在地的「上美儀器」氣勢如虹，第一節即領先對手12分，「逢甲珍膳坊」在第二節回神開始把比數拉近，到第四節一度逆轉小贏，不過「上美儀器」幾次的快攻，再把比數拉開，「逢甲珍膳坊」雖試圖力挽狂瀾，但最終還是以15分之差飲恨。

▲社男組決賽「逢甲珍膳坊」(白衣)對「上美儀器」(桃紅衣)之戰，「上美儀器」攻勢凌厲獲勝，晉級四強。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）

「逢甲珍膳坊」領隊蘇家玄是中州科大甲一級籃球隊105年畢業的校友，他說，大家熱愛籃球運動，平常雖居住在北中南各地，但是每年暑假就會召集大家組隊回母校參加一年一度的中州盃分齡籃球賽，除了球員彼此間聯誼與交流球技外，也向學校老師問安敘舊，感覺相當溫馨。

中州科技大學副學務長黃長發表示，24日進行大專組、高男甲組及高男乙組預賽，這些年輕好手都是國家未來的籃球人才，歡迎民眾蒞臨現場為他們加油打氣，但為做好防疫措施，請觀賞球賽的民眾須配戴口罩並量測體溫，以避免感染的風險。