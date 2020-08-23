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影／獨道檸檬鱸魚　吃檸檬長大的鱸魚

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-23 21:33:00

▲農委會漁業署長張致盛（中）為彰化區漁會所推廣的檸檬鱸魚代言。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
▲農委會漁業署長張致盛（中）為彰化區漁會所推廣的檸檬鱸魚代言。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
109年度振興彰化地區養殖漁業行銷活動，今（23）日在鹿港公會堂前廣場舉行，品嚐美味漁產品、鰻魚分檢體驗活動，農委會漁業署長張致盛特地為彰化區漁會所推廣的檸檬鱸魚代言；彰化區漁會今年秋節禮盒品也將主打獨特的檸檬鱸魚。　

▲109年度振興彰化地區養殖漁業行銷活動，逗趣鰻魚分檢體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
▲109年度振興彰化地區養殖漁業行銷活動，逗趣鰻魚分檢體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
張致盛表示，受嚴重特殊傳染性肺炎影響，全球漁業生產鏈皆受到衝擊，生產端的缺工問題、漁撈限制，運輸端的物流成本問題，銷售端的餐飲市場衰退，一環扣一環，深深影響每個漁民的生計，彰化區漁會為協助地區養殖漁業，特別辦理振興彰化地區養殖漁業行銷活動，希望能夠帶動買氣與人潮，振興漁村經濟。

這一場養殖漁業行銷活動，除了品嚐美味漁產品外，其中最俱特色的是限量供應，「吃檸檬長大的鱸魚，料理後在口中會自然散發檸檬味」，彰化區漁會總幹事陳諸讚說，檸檬鱸魚首次在台灣發售，是台大漁科所畢業的養殖業高材生呂政達養出自帶檸檬味的鱸魚。

▲「吃檸檬長大的鱸魚，料理後在口中會自然散發檸檬味。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
▲「吃檸檬長大的鱸魚，料理後在口中會自然散發檸檬味。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
35歲的呂政達表示，要讓加州鱸散發出檸檬味沒有那麼簡單，不是往魚塭丟橘子皮、檸檬皮、草莓就會養出橘子魚、檸檬魚、草莓魚，或者是把檸檬皮打進飼料內，就能養出檸檬鱸魚。

呂政達解釋，掠食性的鱸魚天性就是愛在水中獵捕魚蝦，跟獅子在草原打獵是一模一樣的，終其一生就是吃肉的，只能慢慢添加檸檬的飼料，一次一次慢慢調配，光這樣就花了一年多。

▲要讓加州鱸在成長過程中餵食加入有機檸檬成分的特調飼料，因此鱸魚油脂中含有檸檬酸。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
▲要讓加州鱸在成長過程中餵食加入有機檸檬成分的特調飼料，因此鱸魚油脂中含有檸檬酸。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
呂政達說，將鱸魚與檸檬結合，在成長過程中餵食加入有機檸檬成分的特調飼料，因此鱸魚油脂中含有檸檬酸，不僅吃起來具有檸檬香氣，還能去除掉魚本身的油耗味、飼料味。與呂政達共同研發技術的王怡泰指出，養殖水產的土味是來自藻類死亡釋放出的「臭土味素」。

他們透過培養益菌、清理池水來抑制藻類，因此即便我們站在豔陽高照的魚池邊，也不會聞到養殖場特有的腥臭味，養出來的水產也純淨無雜味。

陳諸讚說，目前新產品檸香鱸魚已被多家高檔餐廳主廚採用，通過專業料理人的品質把關後，現在要進一步推廣給懂吃懂吃的老饕們，提供饕客全新的味覺體驗，民眾想要訂購「吃檸檬長大的鱸魚」可以聯繫彰化區漁會供銷部。

▲彰化區漁會邀請飯店主廚現場料理鱸魚大餐。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
▲彰化區漁會邀請飯店主廚現場料理鱸魚大餐。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）
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關鍵字

鱸魚 中秋節禮盒 加州鱸 檸檬 檸檬鱸魚

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