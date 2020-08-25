七夕拜床母　作家：有一說法是拜「客兄公」

林瑤棋解釋典故，他說，相傳「床母」其實是一名男性，名叫郭華，江浙杭州人，某一天他上京城考教，路經蘇州時，在街上遇到一位賣扇姑娘而一見鐘情，當夜在賣扇姑娘家過夜，因「過度興奮」，郭華心臟病急性發作而遽死，賣扇姑娘因恐讓別人知道，就把屍體埋在床底下，並且常煮飯菜在床上拜他，以求心安。
10個月後賣扇姑娘與郭華因一夜情後生了個男孩，而且左鄰右舍的人常看她在床上拜，問她在拜什麼，賣扇姑娘說是拜「床母」，希望床母保佑她小孩健康、活潑快長大﹔這小孩果然很健康活潑又可愛，左鄰右舍的人認為是有床母保佑的關係，大家就學她拜床母，就這樣一傳十，十傳百，很快的成為全中國習俗。
林瑤棋也說，事實上「床母」不是女的，而是賣扇姑娘在路上與人一見鐘情的郭華，後來郭華家人找到賣扇姑娘家始知原委，大家才說原來在拜「客兄公」。
林瑤棋表示，台灣人認為任何地方都有神，門有門神、桌有桌神、床當然就有床神，只要神就要稱公，例如：土地公、王爺公、有應公等，但是床神不能稱為公，因為床上有女性在睡覺，女性就不能和床公一起睡覺，所以床神雖然也是男的，但是我們都稱衪為床母。
林瑤棋指出，「床母」都是在保護小孩，讓小孩健康長大，所以台灣人的習俗，只要床上有睡小孩，遇有大節慶，就必須拜床母，所謂大節慶，像是清明、五月節、中元、重陽或過年都是，尤其今天七月初七是床母生日更要大拜。
林瑤棋也提到，台灣人認為一個人從懷孕一直到十六歲都叫小孩，小孩的靈魂都在花園內由床母、七娘媽、臨水夫人在照顧，直到滿十六歲就稱為大人，就不須這些女神在照顧他﹔如果小孩晚上睡覺常會哭鬧，那是他的三魂七魄受驚嚇，晚上用瓷盤盛米，上面再放小孩衣裳，另備有床母衣、壽金等，點三支香求床母把小孩照顧好，通常翌日小孩就不再哭鬧。