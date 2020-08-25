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胸痛硬拖不知主動脈剝離　醫：每小時增加百分之一死亡率

記者林重鎣/台中報導
calendar_today2020-08-25 13:47:03

▲胸悶、胸痛，有可能是主動脈剝離症狀。(圖／醫院提供2020.8.25)
▲胸悶、胸痛，有可能是主動脈剝離症狀。(圖／醫院提供2020.8.25)
55歲蔡先生為40年老菸槍，上月底感到胸悶、胸痛，以為吃止痛藥可緩解，卻遲不見效，直到父親節前夕劇痛難耐，前往當地醫院急診，竟確診為主動脈剝離，建議立即轉院治療，83歲父親擔心兒子延誤病情，堅持陪同赴醫，術後蔡父慶幸，「謝謝醫師還我一個兒子」。

蔡先生自述表示，自己從事勞力工作，青少年時期開始抽菸，已經有40多年菸齡，多年前發現罹患高血壓，但認為沒有症狀，便無服藥控制，直到7月底突然感到一陣胸悶劇痛，本以為是在烈日下工作所致，便不以為意，僅自行購買止痛藥緩解，隨後又連續胸痛，嚇得他趕緊赴醫，原本想延至慶祝父親節後再接受治療，所幸在父親的堅持下手術，術後恢復良好，才能延續父子情。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，患者發生胸痛當下，先前往衛福部南投醫院急診，經電腦斷層檢查確診為主動脈剝離，此症為致命性的心臟殺手，根據統計，患者發病後每小時即增加百分之一的死亡率，至少半數病人在病發後48小時內會死亡，因此當時兩院便聯繫緊急安排手術，不過因患者個人考量，拖了兩天後才動刀，所幸術後順利恢復且無併發症，「確實十分強運」。

劉殷佐指出，主動脈剝離是指主動脈內膜破裂後，血液從真腔（血液原本流動之處）進入假腔（因結構受傷而產生的裂縫處夾層），使得主動脈送到各器官的血流受到影響，就會產生缺血性症狀，往往導致腸缺血壞死、腦中風、急性腎衰竭、急性心衰竭，甚至死亡。

劉殷佐也強調，主動脈剝離的危險因子包括未良好控制高血壓、抽菸導致動脈粥狀硬化、遺傳性疾病、主動脈瓣膜缺陷、高強度重量訓練或使用古柯鹼等，一旦民眾突然感到撕裂性的胸痛和上背痛，痛感延伸至脖子或下背，就有可能為主動脈剝離，此外，視主動脈剝離發生處不同，受影響的器官不同，若有喘不過氣、腹痛、腰痛、意識不清等症狀，也應懷疑為主動脈剝離所致。

劉殷佐提醒，若患有高血壓的民眾，平時應控制血壓，有抽菸習慣也必須戒除，並維持適當體重，才能預防主動脈剝離悲劇發生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

關鍵字

高血壓 電腦斷層 胸悶 腦中風 主動脈剝離

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