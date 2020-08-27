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白雪公主翻白眼！淡水古蹟博物館展出媽媽崩潰暑假日常

記者宋原彰/新北報導
calendar_today2020-08-27 16:00:00

▲新北市立淡水古蹟博物館即日起至9月23日於滬水一方藝文空間5樓展出「自畫像不像-畫話社聯展三」。（圖／淡水古蹟博物館提供）
▲新北市立淡水古蹟博物館即日起至9月23日於滬水一方藝文空間5樓展出「自畫像不像-畫話社聯展三」。（圖／淡水古蹟博物館提供）
新北市立淡水古蹟博物館即日起至9月23日於滬水一方藝文空間5樓展出「自畫像不像-畫話社聯展三」，該畫話社成員幾乎都是淡水在地家庭主婦，繪畫中呈現媽媽們暑假「崩潰的日常」，例如明明是位幸福的白雪公主，卻翻著白眼，推薦全臺媽媽前來參觀，保證心有戚戚焉，特別紓壓！

新北市立淡水古蹟博物館即日起至9月23日於滬水一方藝文空間5樓展出「自畫像不像-畫話社聯展三」。成立至今已超過6年的畫話社，社員幾乎都是淡水在地的家庭主婦，為了支持衝刺事業的先生，太太必須一肩扛起家務事，創社的李芬蘭老師說：「就當大眾以為他們可以過上好日子的同時，卻沒想過他們也是一般的媽媽，專職照顧家庭有不亞於外出工作的壓力！」因此她鼓勵媽媽們透過畫筆來探索自我與放鬆。本展正逢暑假尾聲，推薦全臺媽媽前來參觀，保證心有戚戚焉，特別紓壓！

▲新北市立淡水古蹟博物館即日起至9月23日於滬水一方藝文空間5樓展出「自畫像不像-畫話社聯展三」。（圖／淡水古蹟博物館提供）
▲新北市立淡水古蹟博物館即日起至9月23日於滬水一方藝文空間5樓展出「自畫像不像-畫話社聯展三」。（圖／淡水古蹟博物館提供）
本展共12位社員參展、展出198件作品，其中盧玫伶《翻吧！白眼》取材自白雪公主，真實地表現媽媽的翻白眼日常，無奈情緒完全釋放在創作中，令人會心一笑，廖淑真的創作風格狂野奔放、用色大膽，充滿豐富思緒，不禁讓人想起調皮孩子惹火媽媽的實況。新住民鄧冬梅則是畫出維持一貫優雅的自己，放棄高薪成就家庭的她並未陷入苦悶，反而是更開心的過生活。另外，李芬蘭老師也展出多件得獎及全新創作，與學員們同步展出中，歡迎有興趣的人把握機會前來欣賞。

淡古館長柏麗梅表示，除了滬尾一方藝文空間現正展出「自畫像不像-畫話社聯展三」外，新北市國際藝術村駐村團隊「JUBY CHIU STUDIO」及「三明治工」即將分別在淡水街長多田榮吉故居及淡水日本警官宿舍展出成果，而「1884清法戰爭滬尾之役」的五大展館亦現正熱烈展出中。

關鍵字

白雪公主 翻白眼 淡水 畫話社 古蹟博物館

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