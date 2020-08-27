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中秋月圓伴手禮　愛心商品大促銷

記者郭政隆／嘉義報導
calendar_today2020-08-27 17:20:00

▲再耕園推出的月餅口味有蛋黃酥、芋頭酥、金薯酥與白芋酥四種口味。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.27）
▲再耕園推出的月餅口味有蛋黃酥、芋頭酥、金薯酥與白芋酥四種口味。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.27）
一年一度的中秋佳節又將來臨，由於受疫情影響之故，今年各社服單位的收入大不如以往，為此莫不盼著能於秋節促銷所屬商品，嘉市府也於27日舉辦中秋愛心商品促銷活動會，協助腦性麻痺協會、再耕園咖啡庇護工場、嘉愛啟智中心促銷中秋愛心伴手禮盒，及行銷再耕園餐廳庇護工場美食、晨光智能發展中心咖啡等。

▲再耕園餐廳積極推銷餐廳餐券。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.27）
▲再耕園餐廳積極推銷餐廳餐券。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.27）
嘉義市長黃敏惠除親自力挺、幫忙宣傳外，並期望大家大力推薦及訂購，而現場中秋禮盒訂購衝破2,500盒，再耕園餐廳餐券與晨光智能發展中心的咖啡禮盒訂購也很踴躍；黃市長表示，市府集結數個身心障礙團體，用愛、真誠、高品質、健康製成的愛心商品，提供一個平台讓大家選購，感謝許多社團一起加入，每一個人都覺得好逛又好買，因為每一份成果都是由身心障礙朋友努力、用心製作，養生健康的禮盒與商品絕對讓大家覺得送禮實惠，收禮者又覺得充滿心意。

▲嘉愛啟智發展中心目前以嘉愛手工蛋捲為鎮店產品。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.27）
▲嘉愛啟智發展中心目前以嘉愛手工蛋捲為鎮店產品。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.27）
今年再耕園推出的月餅口味有蛋黃酥、芋頭酥、金薯酥與白芋酥四種口味，製作過程不使用香精、色素；嘉愛啟智發展中心目前以「嘉愛手工蛋捲」為鎮店產品，做好吃的蛋捲一定要有所堅持，堅持不放香精料及防腐劑、堅持以0.12 mm的厚度表現蛋捲的口感、以200度的烘焙釋放雞蛋及麵粉的香氣；社團法人嘉義市腦性麻痺協會秉持「用心、真心、愛心」，推出產品，以「真心」來製作每一顆顆手作餅確保新鮮好吃，「愛心」讓喜愛腦麻烘坊的朋友們能吃出健康、無負擔、盡量無添加香料以自然食材製作每一顆餅，將幸福送給大家。

▲嘉義市腦性麻痺協會秉持用心、真心、愛心，推出產品。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.27）
▲嘉義市腦性麻痺協會秉持用心、真心、愛心，推出產品。（圖／記者郭政隆攝影2020.8.27）
另嘉義市殘障者服務協會於107年以回饋社會的心設立再耕園餐廳提供身心障礙者就業服務，餐廳經營以倡導健康飲食新觀念推出小火鍋、精緻套餐及經濟便當，且每月11、22日供應回饋愛心套餐「i天使餐」，精緻套餐料理每份150元，此次促銷方案為積極推銷餐廳餐券，並在現場提供餐廳招牌套餐主食，供現場賓客試吃。

關鍵字

嘉義市殘障者服務協會 晨光智能發展中心 社團法人嘉義市腦性麻痺協會 再耕園餐廳 嘉愛啟智發展中心

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