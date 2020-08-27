皮膚紅腫熱痛不容忽視　蜂窩性組織炎會截肢

一位60歲卡車司機阿伯平時身體算健康，但由於工作環境條件差，工時又長，較少注意身體清潔，特別是雙腳有足癬，腳掌嚴重脫屑，起初是右腳踝紅腫熱痛，但他不以為意，僅服用止痛藥便繼續工作，3天後紅腫熱痛瀰漫到腳掌與小腿，甚至還有發燒，因此決定就醫，隨即被診斷為蜂窩性組織炎，接受住院診治。
住院時，他覺得右後腳跟越來越疼痛，經切開引流、採樣化驗，確定是由葡萄球菌與鏈球菌造成的併發症：皮下膿瘍，阿伯在接受針劑抗生素治療10天後出院，並在門診追蹤，以口服抗生素繼續治療。
蔡進相醫師提醒預防蜂窩性組織炎的發生，要特別留意幾項高風險因子，若皮膚有外傷，如蚊蟲咬傷、小擦傷、手術傷口未癒合、香港腳（足癬）造成的皮膚龜裂，加上平時沒有積極清潔皮膚的習慣，都會讓細菌有侵入人體的機會。
蔡進相醫師說，細菌侵入人體後，人體的免疫系統會積極清除外來病菌，但有些患者因為靜脈曲張、靜脈栓塞，或因癌症手術後的淋巴水腫導致肢體循環不佳，免疫系統無法及時在細菌侵入部位發揮作用，導致細菌侵入體內後持續增長，衍生出蜂窩性組織炎。
蔡進相醫師又說，患者若為年長者，或有長期內科疾病，如糖尿病、慢性腎臟病、肝硬化、心衰竭等，或平時接受免疫抑制劑治療導致免疫系統功能下降者，因為白血球吞噬、清除細菌的能力下降，侵入人體的細菌無法清除，也會產生蜂窩性組織炎。
其中特別要注意的是糖尿病患者，若平時血糖控制不佳，傷口不易癒合、感染不易控制、末梢血液循環不佳，有可能從小傷口變成慢性潰瘍，再變成組織壞死，最後可能面臨截肢的命運。
蔡進相醫師表示，蜂窩性組織炎的臨床症狀，包含紅、腫、熱、痛4項元素：患部及其四周表面潮紅、表面浮腫、摸起來較熱、壓患處會感到疼痛，患者可能會有發燒畏寒等症狀，上肢蜂窩性組織炎可能會伴隨腋下淋巴結腫大，下肢感染則可能伴隨鼠蹊部淋巴結腫大，狀況嚴重者可能持續發燒，甚至局部產生化膿，有可能需要切開引流。
治療蜂窩性組織炎，以抗生素治療為主，常見致病菌以葡萄球菌、鏈球菌為主。若發生在糖尿病患者，則相當常見是混合各種細菌的感染，若有發燒畏寒、紅腫熱痛較為嚴重者，則建議要住院治療；平常要注意抬高患部、局部冰敷、保持傷口清潔。若患者有合併香港腳，也需要抗黴菌藥物治療並保持乾燥。