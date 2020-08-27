影／胃食道逆流纏身　歌后林喬安藉3D立體胃腸鏡甩憂慮

三立紅人榜媽媽歌后林喬安，多年來一直有胃食道逆流情形，連帶有火燒心困擾，那種衝上喉頭的灼熱感，林喬安擔心會影響歌喉與聲帶，最近她到員生醫院求診，胃食道逆流中心主任吳文傑進行3D立體胃腸鏡檢查後，終於排除疑慮，林喬安今（27）日現身說法自己的狀況。

▲林喬安現身說法自己的狀況。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.27）

林喬安說，一開始要做腸胃鏡其實很害怕，但又想要勇敢一點面對自己的腸胃問題，因為胃食道逆流問題已困擾她一段時間，此次她來體驗3D腸胃內視鏡檢查，還能夠戴上3D眼鏡了解自己的食道、胃部的狀況，更了解自己腸胃的健康狀況。

吳文傑說，飲食習慣不良的人經常會有胃食道逆流問題，林喬安因為要照顧孩子與四處上通告，有時甚至一天的第一餐在半夜才吃，壓力與生活作息不正常，的確需要好好檢查，找出病因。

▲員生醫院胃食道逆流中心主任吳文傑說，飲食習慣不良的人經常會有胃食道逆流問題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.27）

吳文傑指出，林喬安進行3D腸胃鏡檢查後，也夾除了大腸的扁平性瘜肉，大腸瘜肉除了和體質有關，抽菸的人特別多息肉，或有大腸癌家族病史者，都可以提早來做大腸鏡檢查，或是先做糞便潛血檢查，才能早期發現。

吳文傑說明，具有深度景深的立體內視鏡影像，讓微小凸起之病變組織都無所遁形，能夠增加大腸瘜肉發現率，增加早期癌症之診斷成功率。並能降低器械碰到不相關組織的機會，特別在內視鏡剛進入病患咽部時，可避免病患之嘔吐反射，減少病患之不適感，在進行瘜肉切除術時使用活檢夾，3D成像系統可以提供更準確的深度和角度減少手術時間，並防止器械造成其他粘膜損傷。

員生醫院院長郭武憲說，員生醫院引進3D胃腸鏡後，已執行約527例3D立體胃鏡與86例3D立體大腸鏡檢查，立體影像有別於傳統2D檢查影像，3D胃腸鏡具有深度景深與3D立體空間感，具有深度的距離感，能夠降低器械碰到不相關組織的機會。