「保全李宗瑞」躲密室囚少女　高雄地院裁定羅嫌羈押禁見

▲警方在少女失蹤後，出動約200警力尋找，警方於竹東鎮豪宅的4樓套房蓋夾羅男與少女就藏在其中。(圖／高市警局三民二分局提供)

專案小組查出，羅嫌引誘少女北上時，曾給少女看過其他4名女性的照片及匯款紀錄，以此說服她有同伴，讓少女卸下心房搭車北上，專案小組不排除有更多受害者，後續將擴大追查。