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「保全李宗瑞」躲密室囚少女　高雄地院裁定羅嫌羈押禁見

記者郭凱杰/高雄報導
calendar_today2020-09-02 18:49:11update2020-09-02 20:15:30

▲曾有2次性侵前科的「保全界李宗瑞」羅姓嫌犯，涉嫌誘拐囚禁高雄14歲少女長達66小時，今天遭檢方依有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。（圖／翻攝PTT、少女家屬提供）
▲曾有2次性侵前科的「保全界李宗瑞」羅姓嫌犯，涉嫌誘拐囚禁高雄14歲少女長達66小時，今天遭檢方依有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。（圖／翻攝PTT、少女家屬提供）
曾有2次性侵前科的「保全界李宗瑞」羅姓嫌犯，涉嫌誘拐囚禁高雄14歲少女長達66小時，今(2)日遭檢方依有逃亡之虞，向法院聲請羈押，高雄地院裁定羅嫌收押禁見；另查出羅嫌曾給少女看過至少另外4名女性照片，說服少女「你看這些學姊也上來打工，你上來有伴」，恐有更多受害者，專案小組將擴大追查。

▲警方在少女失蹤後，出動約200警力尋找，警方於竹東鎮豪宅的4樓套房蓋夾羅男與少女就藏在其中。(圖／高市警局三民二分局提供)
▲警方在少女失蹤後，出動約200警力尋找，警方於竹東鎮豪宅的4樓套房蓋夾羅男與少女就藏在其中。(圖／高市警局三民二分局提供)
據檢警調查指出，羅嫌於2018年間涉下藥性侵2名少女，於同年12月6日遭收押，直到2019年1月10日起訴移審才獲具保，不過，羅嫌因審理期間面臨重罪，他在5月於竹東鎮豪宅的4樓套房蓋夾層，打算未來要躲進密室裡面，逃避免入獄服刑，妻子在7月報案他失蹤、7月23日台北地院重判10年徒刑。

警方在少女失蹤後，出動約200警力尋找，警方也2次到該民宅中搜索，但都沒有找到人，後來推測屋內藏有密室，因此第3次搜索時警方一路摸、敲牆壁，企圖找出密室，最後站在羅嫌房中雙層床敲擊天花板，才發現天花板是空心的，推開就發現羅男與少女就藏在其中。

專案小組查出，羅嫌引誘少女北上時，曾給少女看過其他4名女性的照片及匯款紀錄，以此說服她有同伴，讓少女卸下心房搭車北上，專案小組不排除有更多受害者，後續將擴大追查。

▲羅嫌母親位於竹東鎮豪宅的4樓套房蓋夾層，羅嫌打算未來要躲進密室裡面，逃避免入獄服刑。(圖／高市警局三民二分局提供)
▲羅嫌母親位於竹東鎮豪宅的4樓套房蓋夾層，羅嫌打算未來要躲進密室裡面，逃避免入獄服刑。(圖／高市警局三民二分局提供)
由於羅嫌自承性侵案審理期間就有預感被重判，但他不想坐牢，於是5月開始準備入住密室，想要用來躲過坐牢，這點被檢方認為他有逃亡的理由，經警方移送、高雄地檢署複訊，認為羅男涉犯刑法第241條第3項、第1項準略誘、同法第302條第1項妨害自由等罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見，高雄地院下午召開羈押庭，裁定羈押禁見。

關鍵字

保全界李宗瑞 誘拐 囚禁 逃亡 羈押

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