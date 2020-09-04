與日本首相安倍同症狀怎麼治？嘉義長庚有方法

嘉義長庚表示，喜歡打球的17歲的小偉最近幾個月以來，媽媽發現他越來越瘦，也常常抱怨腹痛，起初媽媽以為是升學壓力導致小偉肚子不舒服，直到體重持續下降，也不去跟朋友打球，馬桶也看到血便。帶他到長庚醫院胃腸科顏志維醫師門診求治。
顏志維聽了小偉的症狀，馬上安排大腸鏡檢查，結果發現小偉的大腸從最外頭的直腸有很嚴重的發炎跟潰瘍合併出血，而且發炎一直持續往上延伸至左段的結腸，經診斷小偉並不是罹患腸躁症，而是與日本首相安倍晉三一樣的「潰瘍性大腸炎」。
顏志維指出，潰瘍性大腸炎是一種慢性的發炎疾病，目前原因不明，可能跟基因也就是體質，現代化的環境、飲食、過敏原的接觸及自體免疫的誘發有關，好發族群為10至20歲的年輕人及70至80歲的長輩；潰瘍性大腸炎的治療跟一般肚子痛感染的腸炎治療很不一樣，潰瘍性大腸炎在排除感染之後，主要就是要讓腸子不要發炎，除了特殊的消炎藥物外，飲食的控制，如避免牛奶的接觸，避免抽菸及二手菸，多吃蔬菜水果，多以白肉取代紅肉等，也是重要的課題。
顏志維說，潰瘍性大腸炎的病情變化可以很快，腹痛出血甚至可能因感染引發敗血症，因此需要專業的醫師及個管師密切與病人聯繫，依據病人的狀況做藥物的調整﹔絕對不是單純症狀改善了就可以放心，否則後續疾病的復發及接受手術的機率還是很高﹔為讓黏膜癒合才能徹底解決問題，於是進行特殊的單株抗體也就是「生物製劑」針劑治療，才能達成目標。
長庚表示，半年多來，小偉覺得肚子不痛了，口服的藥物減少了，體重跟體力也慢慢地恢復，終於身體狀況復原到可以回去打他最愛的籃球，在打針的半年後，再次執行內視鏡檢查顯示腸子潰瘍發炎幾乎不見了，抽血發炎指標也都正常，治療效果令人滿意，但醫師仍耳提面命的叮嚀小偉飲食還是要持續的控制，僅剩的兩三顆口服藥物治療仍不能中斷，如此才能達到有效的控制。