既成巷道變公有停車場　民眾盼留救生通路

議員林祈烽說，同心停車場位於西屯區黎明路三段220巷口，為市府交通局委外經營的一處公有停車場址，日前他接獲多位住在同心停車內的居民陳情，指稱他們的房子早在民國70年初就已經蓋好完工，當時住家大門外並沒有設停車場，也有一條道路可供通行，但市府先前將該處空地規劃做停車場後，原本的既成道路卻同時併入停車場內。
居民陳情指出，交通局把停車場委外經營，業者在停車場入口處設有柵欄管控車輛進出，雖然業者都有免費提供磁卡供住戶進出，但大家還是擔心，萬一有火災或需要救護的事件發生，消防車和救護車根本就無法進出停車場，請市府還給他們「既成巷道」的通行權。
林祈烽表示，剛聽聞此事覺得有些離譜，為何居民的出入通行權會由停車場業者在管控？經邀集市府建設局、都發局和交通局停管處官員一同會勘，發現民眾的住家早在民國69年就有市府核發的建照在案，都發局資料也顯示，有爭議的既成巷道都有套繪資料；要求交通局應顧及居民的通行權利，把「既成巷道」儘快還給居民。
交通局表示，將申請地政局派員鑑界確認範圍後，調整停車場出入口並留設通路，如有涉及停車場改善工項，將由停管處派工施作；至於業者的經營權利，由於涉及柵欄機拆遷及停車格數改變等問題，將與業者協調折減權利金，保障業者的權益。