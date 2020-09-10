廢棄物千萬別亂燒　天上衛星抓得到

隨便燃燒廢棄物的業者可得當心了！環保署設立「起火點資訊平台」，發現石門區老崩山路墓園經常燃燒廢棄物十分可疑，由檢察官指揮偵辦，終於掌握嫌犯多次載運廢棄物，深更半夜送到墓園燃燒，當場逮捕嫌犯，最重可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬以下罰金。

新北市環保局表示，為管制全國空氣品質，行政院環保署與中央氣象局合作建立「起火點資訊平台」，利用衛星遙測技術加強環境監測能力，透過接收衛星即時觀測資料，分析火點所在位置，有助於棄置垃圾燃燒熱區分析、農廢燃燒監測及空污固定污染源燃燒塔的異常查核等，在發現異常時主動通報地方縣市環保局。

環保署發現異常之後，由新北市警察局淡水分局、金山分局與內政部警政署保七總隊第三大隊組成專案小組連月監控，掌握嫌犯多次載運廢棄物到墓園棄置後再焚燒，8日由士林地檢署江耀民檢察官指揮各單位發動搜索，將不肖業者及地主依違反廢棄物清理法第46條規定移送偵辦，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬以下罰金。

環保局指出，與保七總隊監控起火點墓園發現，共有4、5輛車輛涉有重嫌，業者以一般小貨車或冷凍車密閉式車廂載運廢棄物，深更半夜進入漆黑墓園，每次棄置數百公斤垃圾後，用噴火槍引火焚燒，熊熊大火全都被衛星遙測記錄。

環保局發現現場餘燼中，除有裝潢廢棄物木棧板外，還有來自中部月子中心訂製的嬰兒包巾和醫院的床單被單等，這些廢棄物焚燒後恐有產生戴奧辛之疑慮。

為追查嫌犯廢棄物來源，由金山分局、淡水分局與保七總隊合作，利用雲龍系統分析業者車輛軌跡，並比對嫌犯的作案時間，經過資料分析勾勒出犯罪模式，最後在檢察官的指揮下，8日兵分多路搜索，除將其中一台犯罪車輛扣押，並將嫌犯與業者帶回偵訊。

嫌犯供稱，雖知道放火焚燒廢棄物是非法行為，但為了賺取幾千元的費用，仍利用送完貨物後的空檔時間，透過不特定人士介紹，將廢棄物運送到墓園附近的空地燃燒，甚至因為獲利不錯，還邀集友人一起加入非法運棄焚燒的行列，專案小組將繼續追查廢棄物來源，並追究委託者的責任。

環保局提到，偵辦過程嫌犯還取走蒐證錄影器材，並將其噴漆改裝再置於草叢中想要反蒐證，其鬼祟行蹤已被環保局架設的其他監視設備全都錄，最後環保局與保七總隊員警在這些廢棄物中查獲產源及相關證據資料，後續將要求違法委託處理的業者，負起清除復原環境的責任。