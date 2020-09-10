台華輪實習疑爆食物中毒　海事職校34人送醫治療

澎湖高級海事水產職業學校27名學生在台華輪實習，驚爆發生食物中毒，陸續出現上吐下瀉症狀，另有其他7名金門農工、台南海事學生也有相同症狀，已送往三總澎湖分院、衛生福利部澎湖醫院急診，澎湖縣衛生局已進行檢體採樣，詳細調查事情發生原因，醫院初步判斷疑似諾羅病毒群聚感染。





每年澎湖水產學校、海事相關職校都會上台華輪實習，這些學生於9月6日搭台華輪出發前往高雄，入住國軍英雄館參加海勤座談，9月8日一早同學在高雄吃完早餐原船回澎湖，學生們大部分有吃船上準備的便當，由於有學生提到中午便當內豆干有異味，因此懷疑與豆干有關。



▲澎水學生下船後返家之後，深夜陸續出現上吐下瀉症狀，經送往三總澎湖分院、衛生福利部澎湖醫院急診。（圖／記者張塵攝，2020.09.10） 澎水學生下船後返家之後，深夜陸續出現上吐下瀉症狀，經送往三總澎湖分院、衛生福利部澎湖醫院急診，發現有27名學生送醫，由於人數過多，澎水不得不宣布其餘未出現症狀同班學生返家學習，部分班級被迫停課2日，在家自行學習。



澎水表示，他們學校這次實習有兩批，一批是輪三甲、輪三乙及航三班級的學生及老師，總共74人，另一批是12名漁二的學生，這兩批實習學生雖然有不同的實習課程，但他們都在9月8日搭乘台華輪這個實習航次。





澎湖縣政府衛生局介入調查後，已抽驗二副、三副、廚工及環境檢體、病患檢體等送驗及疫調，希望盡快釐清感染原因。同時在船上同一航次實習的金門農工、台南海事7位學生，也陸續傳出有人上吐下瀉，高雄市政府衛生局也介入調查。



