內視鏡治療法　膽結石免動刀、不留疤、恢復期短

臺中榮總嘉義分院肝膽腸胃科彭彥鈞主任表示，膽管結石可分為原發性、續發性及肝內結石三種，其中原發性膽道結石只發生在膽管內，續發性膽管結石則是從膽囊結石滑出至膽管內，而肝內結石需特別注意，其發生在肝內膽管，通常會合併膽道狹窄的問題，臨床上有許多膽管結石較大，且高齡又有慢性病的患者，考量手術風險，術後傷口癒合也不易好，會先以內視鏡在膽管放置多個支架，支架就像筆芯一般細的塑膠管，一方面可藉多重支架先引流感染膽汁，且因較貼合管壁，於膽管滲漏時，能加以阻隔，另多個支架可以把過大的膽管結石慢慢磨小，約2至3個月取出支架後亦能順利取出結石，但對於內部出血或膽管結構異常等患者，則較不適合採取內視鏡治療，建議民眾即時就醫。
彭彥鈞主任指出，日前該院來了一位高齡95歲的張姓長輩，因感到右上腹劇痛，且有嘔吐及噁心等症狀，經診斷為膽管結石後，因考量張姓長輩年事已高，故與患者及家屬討論後，不用傳統開刀剖腹方法處理結石問題，採用內視鏡逆行性膽胰管造影及取石手術，術後讓張姓長輩及其家屬感到十分驚訝，因過程僅花了半小時就「痛」除去「石」。
彭彥鈞主任說明，膽管結石患者初期可能沒有症狀，只能從肝功能檢查或超音波檢查發現，膽管結石患者若未早期發現，後期可能出現右腹疼痛、噁心、黃疸及發燒等症狀，未及時治療，嚴重者可能引致敗血症休克、肝硬化及急性胰臟炎等併發症，危及生命，故醫師建議民眾定期接受健康檢查，以達到疾病預防與健康促進的目標，另約有不到三分之一的患者，於內視鏡治療後有再生的情況，建議民眾務必定期追蹤及檢查，低風險患者約1年追蹤1次，高風險患者則建議每約3個月追蹤1次。
彭主任貼心提醒民眾，平日應建立良好飲食習慣預防膽結石的發生，飲食需均衡、定時及定量，減少食用過多油煎、油炸等高脂肪食物，養成低油高纖的飲食習慣，隨時控制膽固醇，避免體重快速改變，維持膽囊正常收縮與運作，以預防膽結石的產生。