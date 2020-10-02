影／車禍死傷頻！彰縣139線限速降為40公里

車禍死傷發生頻率高！彰縣139線今年車禍已釀3死，受傷事故也有129件，彰化縣政府等單位即將把肇事率最高的19~22K路段，從現行時速50公里，降為40公里，路面完成速限噴漆，新速限將從10月下旬實施，縣府盼減少肇事率。

▲彰縣139線從現行時速50公里，降為40公里，路面完成速限噴漆。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲彰縣139線從現行時速50公里，降為40公里，路面完成速限噴漆。（圖／記者陳雅芳攝）

往來彰化、南投兩縣的縣道139線，多年來行車速限都維持在時速50公里，不過彰化縣政府等單位即將把肇事率最高的19~22K路段，從現行時速50公里，降為40公里，近日內將展開宣導，預計10月下旬正式實施。

▲彰化市東外環道與139線的19K十字路口處開始，到芬園鄉22K處的瑩光橋，由現行速限50公里，降為40公里。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲彰化市東外環道與139線的19K十字路口處開始，到芬園鄉22K處的瑩光橋，由現行速限50公里，降為40公里。（圖／記者陳雅芳攝）

位於八卦山麓的139線，沿線「綠色隧道」綠蔭扶疏，風景秀麗，遠近馳名，經常是自行車友與機車族騎乘徜徉的天堂，卻因不少機車族競速而車禍事故不斷，儘管警方不定期取締，沿線速限50公里，仍有許多機車族或改裝汽車族逞一時之快，超速、壓車而追撞、自摔的事故不斷上演，其中又以20K處死傷車禍數量之多，因此被封為「死亡彎道」。

據縣警局交通隊統計，今年元月至9月初，139線共發生3件死亡事故，造成3人死亡，另車禍受傷事故有129件，一般車禍則有52件；2018年7月間1名倪姓交大高材生騎單車行經139線時遭車輛追撞身亡，9月間一名鄭姓男大生騎車在20K彎道處，連人帶車摔落墜谷身亡，隔天才被發現，死亡車禍的前一天，一名18歲吳姓學生轉彎自摔撞路樹，顱骨重傷。

有鑑於死傷事故頻傳，地方政府與民間單位在139線兩度舉辦路祭，唯事故仍不斷傳出，1名中部某科技大學20歲莊姓男大生，本月初騎機車行經20K過彎時，失控滑到對向車道，遭對向大貨車輾斃。

139線大小事故不斷，縣府等單位多次會勘，決定將肇事率最高的19~22K的4公里路段，亦即從彰化市東外環道與139線的19K十字路口處開始，到芬園鄉22K處的瑩光橋，由現行速限50公里，降為40公里。

縣府工務處設施維護科長林慶濠表示，他們已陸續完成路面降速相關圖案畫設，以及把該路段速限標誌牌全數更換，預計近日內將展開宣導，10月下旬後正式實施，並由警方接手實施測速照相等執法勤務。