高市後勁溪台塑段河道清淤完工　市區積淹水災情大幅減少

為改善後勁溪上游曹公新圳洪水溢淹問題，高雄市水利局已於今年8月完成土方清疏最後階段-台塑段河道淤土清疏，總計清疏長度約626公尺，清疏量約6,600立方公尺。至於後勁溪高楠公路至八德一路河道清疏，也已於今年8月已全段完成疏通，清疏長度約3.9公里，清疏總量共計85,280立方公尺，市區積淹水災情大幅度減少、退水時間也更快。
水利局表示，曹公新圳自從民國96年起陸續辦理相關整治工程，整治後至民國106年間尚無發生嚴重之淹水災情，惟在107年0828豪雨淹水發生曹公新圳溢堤，經檢討淹水原因為後壅勁溪八涳橋附近及其下游部分渠道尚未整治形成通水瓶頸，導致曹公新圳水位高而發生溢淹﹔為解決水患問題，水利局自108年針對上述瓶頸推動相關整治計畫，範圍自水管路高鐵橋上游至八涳橋匯流口處，整治長度約1.15公里，包含跨越後勁溪之中山高速公路橋改建，預計整治期程約需3到5年。
水利局指出，由於後勁溪瓶頸段整治所需經費、施工時程及土地問題需逐步進行，非短期可完成，故水利局自108年起搶先趕在兩年內辦理後勁溪高楠公路(竹仔門橋)至八德一路(八涳橋)河道清疏，並在109年8月已全段完成疏通，清疏長度約3.9公里，清疏總量共計85,280立方公尺，因此今(109)年0825豪雨，水位明顯下降外，市區積淹水災情大幅度減少、退水時間也更快。