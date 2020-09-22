高市後勁溪台塑段河道清淤完工　市區積淹水災情大幅減少

為改善後勁溪上游曹公新圳洪水溢淹問題，高雄市水利局已於今年8月完成土方清疏最後階段-台塑段河道淤土清疏，總計清疏長度約626公尺，清疏量約6,600立方公尺。至於後勁溪高楠公路至八德一路河道清疏，也已於今年8月已全段完成疏通，清疏長度約3.9公里，清疏總量共計85,280立方公尺，市區積淹水災情大幅度減少、退水時間也更快。





▲後勁溪高楠公路至八德一路河道清疏，已於今年8月已全段完成疏通，清疏長度約3.9公里。（圖／高市水利局提供）

× ▲後勁溪高楠公路至八德一路河道清疏，已於今年8月已全段完成疏通，清疏長度約3.9公里。（圖／高市水利局提供）

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