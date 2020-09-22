影／二林民宅2死火警　疑電腦與音響有電線短路燒焦

惡火奪命！彰化縣二林鎮合和巷一棟3樓透天厝住宅今（22）日中午發生火警，造成在二樓房間內的陳姓姊妹花送醫不治，目擊的鄰居說，火警來得又急又快，濃煙密佈，阿公想救都來不及，2名女童應是吸入過量濃煙而致命，警方在發生2死火警的現場拉起封鎖線調查起火原因。





二林鎮合和巷雙併式3樓鋼筋水泥民宅的西側二樓臥室，今（22）日接近中午時失火，消防局12點01分接獲報案，出動11輛消防車、3輛救護車和23人警消人員，43分鐘後撲滅火勢，雖然只燒了約5坪面積，但受困的12歲國一學生陳宜珊和兩歲妹妹被消防員救出時已無生命跡象，分送二林基督教醫院和衛部立彰化醫院急救仍不治。

據警消調查，12歲陳宜珊為家中長孫女，因白血症視障全盲，平時在家接受教育，而2歲妹妹是家中4姊妹中的么女；12歲的姊姊才剛上國中3個禮拜，視障巡迴老師上午才來跟她一起吃早餐，沒想到就發生不幸。

▲消防人員將受困火場的女童救出送醫急救仍不治。（圖／記者陳雅芳 翻 攝，2020.09.22）

據了解，陳家一家8口同住，包括阿公、阿媽、兒子、媳婦以及兒子的4個女兒，4姊妹中的老大12歲，去年萬興國小畢業，現為萬興國中學生，因白血症視障全盲，申請在家教育，由校方安排特教巡迴輔導到家中上課，事發前老大跟老么（2歲）在2樓房間吹冷氣睡覺，阿公在樓下，阿媽在煮飯。

陳宜珊就讀的萬興國中校長張婉玶說，今天女童的課程是排在下午1時30分，早上沒有課，但巡迴老師今天剛好在陳家附近關懷另一名學生，上午曾順道過去關心陳姓女童，8點45到陳家，陪陳姓女童吃早餐，10點多離開，沒想到前腳剛走就發生意外。

警方調查，女童陳宜珊的父母都外出工作，由祖父母隔代照顧，祖父母聽到隔居說二樓冒濃煙，趕快打電話給119；彰化縣消防局火調鑑識科科長施貴般表示，消防人員勘驗火場，初步在起火點發現有電腦與音響的電線短路燒焦，火調科將送消防署鑑定。