影／營養師建議慢性病患者　中秋飲食要注意腎臟健康

二林基督教醫院今（25）日舉辦「健康樂活慶中秋‧飲食分類快樂學」健康闖關活動，吸引百位民眾參加現場健康闖關活動，營養師詹昱佑說，中秋節即將到來，對於慢性病患者來說，如果飲食上沒有節制或是有錯誤的飲食觀念，可能會增加身體的負擔。

二基表示，中秋節慶相關的飲食型態，對慢性患者來說，更是提升造成血糖、血壓控制不佳風險，腎臟科張凱傑醫師及詹昱佑營養師結合中秋趣味闖關及食品的認識等，採有獎問答過關趣味方式，讓民眾參加活動將中秋飲食訣竅。

腎臟科張凱傑醫師表示，2019台灣腎病年報中顯示：台灣透析發生率與盛行率依然持續上升，所以我們必須再次強調慢性腎臟病預防的重要性，腎臟病初期症狀不明顯，等到患者發現時，多半已第四期與第五期的末期腎衰竭，這時往往已經難逃洗腎的命運。

▲民眾參加活動將中秋飲食訣竅，保護腎臟訊息帶給家人朋友。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.25）

張凱傑指出，面對難以察覺的腎臟病，抽血、驗尿、量血壓是能早期發現的三部曲，平常民眾可以就近醫療機構，利用簡單尿液篩檢，讓腎臟科專科醫師及腎臟病衛教護理師幫助您，發現更多潛在的慢性腎臟病，及早發現，及早接受治療，遠離洗腎的命運。

詹昱佑建議慢性病患者要注意，月餅屬於高熱量食物，建議與其他人共吃、烤肉時，肉類建議適量就好、避免食用高脂肪肉類、烤焦的部位、玉米、米血、吐司、甜不辣屬於全榖雜糧類，適量食用能增加飽足感。糖尿病及腎臟病患者須注意份量、烤肉醬建議可以先用水稀釋、搭配足量的蔬菜，適量的水果、以白開水或無糖茶飲取代含糖飲料。

詹昱佑說，根據2019年腎臟醫學會資料顯示，在透析盛行方面，台灣的透析盛行率呈逐年上升之趨勢，至2017年透析盛行率每百萬人口已達 3,480人，仍居世界第一，腎臟病沒有明顯的症狀，但有些徵兆則可以察覺，例如：「泡、水、高、貧、倦」，也就是泡泡尿、水腫、高血壓、貧血和疲倦，建議民眾積極就醫，早期發現早期治療，免於腎臟病所苦。