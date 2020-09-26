林右昌、游錫堃齊推國慶晚會在基隆　今起免費索票

今年國慶晚會首度移師基隆舉行，市長林右昌今(26)日與慶籌會主委立法院長游錫堃、僑委會委員長童振源共同主持「2020民主台灣 自信前行」國慶晚會記者會，邀請大家前來見證基隆這6年來的蛻變與進步。
游錫堃說，今年國慶晚會的主題是「民主台灣 自信前行」，包括美國副總統彭斯都盛讚台灣的民主是世界的典範，台灣是華人生活圈第一個民主國家，在香港「反送中」運動跟港版國安法之後，更加突顯台灣民主的可貴。
林右昌指出，大家別錯過2020國慶晚會是基隆第一次主辦，希望讓全世界的海外僑胞都看到基隆的蛻變與進步，以及台灣的民主跟自信，相信當天很多僑胞僑生來到基隆，將會感受到這個城市在短短6年內脫胎換骨，就像在變魔術一樣，也如同台灣在新冠肺炎疫情期間獲得世界的肯定，能見度大幅提升，同樣基隆的再生與改造也會讓大家看到。
僑委會童主委表示，光輝十月是海外僑胞引頸期盼回到台灣的日子，今年在慶籌會的安排之下，選定台灣頭舉辦慶祝晚會，基隆這幾年來已改變成為現代化的城市，當天的晚會一定精彩可期，也推薦大家品嚐基隆的美食、體會基隆的人情味。
今天記者會包括慶籌會秘書長內政部政次陳宗彥、總統府國策顧問及立法委員蔡適應等都現身，當天國慶晚會表演安排充滿濃厚基隆海港色彩，「金鐘黑馬」蔡昌憲將飆唱同樣也是基隆人出身的葉俊麟大師成名曲，多首台語金曲如「思慕的人」及「舊情綿綿」等將重新編曲，以搖滾曲風並搭配獨特嗓音，為歌曲注入新力量。
國慶晚會暖場表演，則邀請基隆在地深耕長達53年的崇右影藝科技大學規劃，並集結三校學生共同演出，優人神鼓、基隆之光張正傑攜手合作帶來震撼的跨界展演，同時多組時下年輕藝人卡司玖壹壹、鼓鼓、陳零九、邱鋒澤等，熱力開唱絕不讓觀眾失望。
晚會當日為免費索票並憑票入場，9月26日上午10時起在基隆市各區公所免費索票，每人限索2張，數量有限，送完為止；精彩表演將於魅力基隆、基隆市文化局臉書與電視頻道三立新聞台、MTV和三立新聞網、VIDOL、YOUTUBE等平台進行轉播。