影／秘境！邀您為愛撐傘　和美七彩雨傘巷超繽紛

彰化縣和美鎮還社社區發展協會與卡里善之樹今(2)日在卡里善之樹廣場今明連續二天辦理「村落裡的小精靈市集~卡里善手作市集」，彰化縣長王惠美說，這次將手作市集一起帶進來，結合許多年輕人的創意，有特色商品及文創，歡迎大家予以支持，也來體驗彰化之美。

▲卡里善之樹館長林冠瀚說，卡里善是和美的古稱，和美紡織與雨傘業盛行，因此將社區用雨傘的意象來佈置。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

× ▲卡里善之樹館長林冠瀚說，卡里善是和美的古稱，和美紡織與雨傘業盛行，因此將社區用雨傘的意象來佈置。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

王惠美指出，卡里善是和美的舊名，過去盛產雨傘以及布料，又有織女故鄉的別稱，林館長夫婦將傳統產業結合文創，讓還社區多了很多觀光客來欣賞卡里善之樹、彩虹傘巷成為打卡熱點。

王惠美說，社區日後結合鄰近街長宿舍等地方景點，做點線面的串聯，形成輕旅行的路線，一點一滴的改造地方，吸引觀光客，人進來，商機自然會進來，青年也會願意留在彰化，一起打拚努力。

▲很多觀光客來欣賞卡里善之樹。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

× ▲很多觀光客來欣賞卡里善之樹。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

卡里善之樹館長林冠瀚說，卡里善是和美的古稱，和美紡織與雨傘業盛行，因此將社區用雨傘的意象來佈置，這次申請到文化局社區營造的補助，打造卡里善手作市集，邀請到知名手作DIY的品牌、彰化市知名早午餐店等，希望透過市集的方式，活絡地方，帳篷是社區民眾以布作的方式取代傳統的帳篷，再加上在地的雨傘布，呈現出獨一無二的特色。

還社社區發展協會理事長林永中表示，卡里善是還社社區相當成功的指標與標竿，感謝王縣長、公所以及地方民意代表的用心扶植，讓卡里善聲名遠播，提升還社社區能見度；還社社區里長陳泊羽表示，攤位中有DIY手作，利用花來做拓印，在社區上課的時候也已經教導過里民及志工如何製作，民眾今天如果到場還可以拓印手提袋。

▲卡里善是和美的古稱，和美紡織與雨傘業盛行，因此將社區用雨傘的意象來佈置。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

× ▲卡里善是和美的古稱，和美紡織與雨傘業盛行，因此將社區用雨傘的意象來佈置。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.02）

文化局長張雀芬表示，在卡里善的村落裡住著五個小精靈，他們各司期職負責紡織、裁剪、印刷、縫紉、組裝等工作，這次他們想打造一個有著小精靈特色的市集，有獨一無二的帳篷攤位，並與旅人分享他們的拿手絕活，此次的攤商都是青年文創品牌，有解憂設計的水泥盆栽、好時光玩手作的襪娃娃、安妮森林手作的花編結、手作的毛線編織、IB森活乾燥花及彰化早午餐名店FOLKS的餐點等。