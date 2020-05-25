影／LoveLink社區關懷總動員　守護幼苗一把照

▲彰化縣政辦理「守護有鄰、守護幼苗、攜手護老」聯合啟動會，超前部署來提倡「守護有鄰、守護幼苗、攜手護老」等三守齊發的措施。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.25）

以鄰里為點線面，為了強化社區、鄰里預防家暴的功能，彰化縣社會處廣邀全縣村里鄰、社區志工，組成「防暴聯盟」系統，並積極推廣「守護有鄰、守護幼苗、攜手護老」三守計畫，避免虐童、家暴與棄養老年長輩等事件發生，營造幸福家園、祥和社區。

▲社區太鼓表演揭開「守護有鄰、守護幼苗、攜手護老」聯合啟動會序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.25）

彰化縣政府重視家暴社區初級預防工作，致力推動各項社區防暴業務，今（25）日辦理109年度彰化縣性別暴力社區初級預防推廣計畫「守護有鄰、守護幼苗、攜手護老」聯合啟動會，提供最貼近社區民眾的防護工作。彰化縣長王惠美與會為推廣計畫的執行揭開序幕，響應性別暴力社區初級預防推廣計畫，並向社會大眾宣告，守護全民的安全，彰化縣準備好了。

啟動儀式由王惠美及與會貴賓一起翻開象徵「強化服務支持網絡」、「守護」及「保護」的御守，分別用「守護有鄰」、「守護幼苗」及「攜手護老」來代表兒少保護、老人保護及鄰里長納入服務支持網絡等三個計畫之意涵，期許透過這三個御守的協助，為社區內的家庭建構安全的庇護港。

王惠美表示，「您的一秒關注！是受暴者一輩子的守護」，為降低暴力事件個人、家庭及社會造成的不利影響，在性別暴力防治工作推動架構，加強初級預防無疑已成為首要優先任務，基此，透過彰化縣政府持續性推動家庭暴力防治社區初級預防宣導與紮根，培植具有支持性的居住社區環境，發展在地社區支持網絡服務，希望在各網絡單位的努力之下，共同打造美好彰化、希望城市。

王惠美說，這次，最主要是今年度縣府向衛福部申請3個專案補助，包括忠權社區發展協會兒少保護「LoveLink社區關懷總動員 守護幼苗一把照」；和美詔安社區推動「攜手護老 向陽不晚」建構老人社區支持網絡服務；二林華崙社區針對鄰里長通報意識擬定「守護有您(鄰) 這裡(里)有我」防暴聯盟系統。

社會處長王蘭心表示，希望建構一個「以家庭為中心、社區為基礎」的社會安全守護網。