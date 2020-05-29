影／縣道148線拓寬1.9公里　正式通車！

斥資3.2億元的「縣道148線二林段拓寬改善工程」，將路寬倍增成24公尺，正式通車了，今（29）日上午舉行通車祈福典禮，彰化縣長王惠美說，為了應付未來龐大的車流，還有避免大型車輛與機慢車爭道，通車後將成為中科四期二林基地及二林精密園區重要連絡道。

▲通車後可疏解縣道148由溪湖鎮通往中科四期基地及二林鎮的交通瓶頸，完善地區整體交通系統。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

彰化縣二溪路(縣道148線)從二林鎮柳子溝二號橋與溪湖橋約1.91公里路段，今(29)日上午舉辦通車祈福典禮，王惠美、交通部公路總局第二區養護工程處副處長傅立祥、立法委員謝衣鳳、二林鎮長蔡詩傑、彰化縣議員謝彥慧等人主持謝土儀式。

王惠美說，斥資3.2億元將路寬倍增成24公尺，成為中科四期二林基地及二林精密園區重要連絡道，且員林、埔心、溪湖、二林捷運計畫也正在做先期的規劃，並積極爭取二林精密機械園區的開發等，以帶動西南角的發展。

▲斥資3.2億元的「縣道148線二林段拓寬改善工程」，將路寬倍增成24公尺，正式通車了。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

王惠美期望通車後可疏解縣道148由溪湖鎮通往中科四期基地及二林鎮的交通瓶頸，完善地區整體交通系統，促進地方發展與經濟繁榮。這是彰化縣完整的橫貫縣道，是員林來往王功，以及八卦山脈直通海岸的最佳路線，是一條經濟兼具觀光的道路。

工務處長林漢斌指出，通車路段施設雙向各3.25公尺寬快慢車道、2公尺寬機車道、中央分隔島、路肩、側溝等，並增設多處橫交巷口交通號誌，且提升標線抗滑能力，抗滑係數由45BPN全面提升至為65BPN以上，以維護機慢車行車安全性，路燈型式採用LED燈具，兩側也設置鋼鈑護欄防止行車及用路人或農機具墜入明渠。

▲彰化縣二溪路(縣道148線)從二林鎮柳子溝二號橋與溪湖橋約1.91公里路段，舉辦通車謝土儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.29）

工務處表示，通車後不僅可因應彰化縣中科四期二林基地及二林精密園區的發展，疏解二溪路瓶頸路段，疏緩芳苑─二林─員林走廊日益壅塞的交通現象，並加速芳苑、二林、溪湖、埔心、員林的道路服務水準，加上新闢台76線延伸線計畫行經148線、143線路段，也要在二林地區設置縣148、縣143兩個交流道，提供二林地區民眾更快捷更便利的交通服務。