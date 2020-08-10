體驗原鄉部落文化　健腳級「埋伏坪」旅遊物超所值

台中市觀旅局邀請你來挑戰雙崎部落埋伏坪登山步道，體驗原鄉部落文化！200元報名費，可享價值近2000元的一日遊行程，物超所值。





觀旅局長林筱淇表示，位於和平區的埋伏坪登山步道，原鄉打卡新祕境，風景絕美，是健腳級步道。觀旅局結合登山健走與當地文化，推出深度旅遊行程，由在地泰雅族部落講師現場導覽步道沿途風光，指導射箭、織布等活動，體驗泰雅原鄉文化外，也挑戰喜歡戶外旅行者腳程。





這項埋伏坪步道深度旅遊行程，共規畫4場次，每場次限額20名，今日下午5點起開放報名。另針對自由行旅客加碼推出「登埋伏坪抽旅宿」活動，登步道與創意打卡道具合照，就有機會抽住宿券，觀旅局長林筱淇貼心提醒，埋伏坪屬於健腳級步道，有些難度，建議多留點時間探訪秘境之美。



▲觀旅局特別邀請知名旅遊YouTuber 「AV IN TAIWAN」推荐，她已走過埋伏坪登山步道，印象深刻。（圖／金武鳳攝，2020.8.10）

今天，觀旅局特別邀請知名旅遊YouTuber 「AV IN TAIWAN」推荐，她已走過埋伏坪登山步道，她說剛開始差點走不下去，但沿路有導覽，發現步道每一處都有故事，加上可以品嘗泰雅特色獵人餐、體驗狩獵術，還能把織布DIY作品帶回家，完成挑戰後，留下很特別印象。





由觀旅局特別規劃的深度旅遊團「埋伏坪步道小旅行」，分別於8月22日、23日、29日、30日舉辦，每人繳交200元報名費，便可享有價值近2000元的一日遊，每場次限額20名，今日下午5點起開放報名。





另針對自由行旅客加碼推出「登埋伏坪抽旅宿」活動，民眾於8月10日至9月15日期間，前往埋伏坪登山步道與創意打卡道具合照，並上傳至「大玩台中」臉書粉絲專頁，即可抽飯店住宿券，總價值達10萬元。







