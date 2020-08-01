美食巷仔內／動漫「女僕」登陸高雄　中西美食齊聚迎主人

▲「蛋包飯」有咖哩、肉醬兩種口味，上菜時會由女僕親自為主人畫上俏皮可愛的圖案或文字，感受客製化的服務。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.26）

高雄五福商圈美食餐廳搞創意，繼蔦屋書店帶來全新日系文青美學，近日又迎來南台灣唯一、全台最大的動漫主題餐廳，招牌人氣「咖哩蛋包飯」會由身著「女僕」裝扮的服務生親自為「主人」畫上可愛的圖案或文字，不只美食擄獲人心，賞心悅目的周邊服務更是人氣爆棚，成為新崛江商圈的新打卡熱點。



▲「KIRABASE」動漫主題餐廳，服務生皆身著女僕裝扮，迎接「主人」的到來。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.26） 大統五福店坐落於五福中山交叉口，全店以太空站為設計概念，用白色、粉色的色彩元素打造出具有特色又充滿科技感的舒適簡潔空間，最特別的是，服務生皆身著女僕裝扮，在門口迎接「主人」的到來。



▲鹹酥雞、美式炸物拼盤是中西炸物經典；另外還有義大利麵、讚岐烏龍、炸豬排等豐富多樣的餐食選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.26）

特色餐點「蛋包飯」有咖哩、肉醬兩種口味，上菜時會由女僕親自為主人畫上俏皮可愛的圖案或文字，感受客製化的服務。鹹酥雞、美式炸物拼盤則是中西炸物經典；另外還有義大利麵、讚岐烏龍、漢堡、蔬食燉飯、炸豬排、牛肉起司排等豐富多樣的餐食選擇。



▲ 精品咖啡、熱茶，搭配卡士達草莓鬆餅等各式甜點，就是完美的甜心下午茶。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.26） 色彩繽紛的各式「飲品」光用看的就很讓人陶醉，KIRABASE、閃耀星河、草莓莫西多、玫瑰荔枝乳酸洛神茶、霜凍加勒比海等，想喝什麼口味都有。另外也有精品咖啡、熱茶，搭配卡士達草莓鬆餅等各式甜點，就是完美的甜心下午茶。



▲色彩繽紛的各式「飲品」光用看的就很讓人陶醉。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.26）