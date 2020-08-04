延伸擴展觀光行人廊帶　嘉市推「清道2.0」

嘉義市地區人行道及路面長期遭違規停車族及攤販佔用，引起詬病，為還路於民，嘉義市政府警察局從去（108）年9月起辦理清道專案，同時於今(109)年3月起配合交通處實施中山路科技執法辦理中山專案，各項執法成效廣受民眾好評。

為回應大眾對道路順暢與友善行人空間之期待，警察局將從清道專案原規劃的6條路段，延伸擴展連結文創園區、檜意森活村、嘉義舊監獄、嘉義公園及舊燈會區等重要景點形成觀光旅遊人行路網，並自8月1日起升級為「清道2.0」，加強排除人行道之道路障礙及取締影響人、車通行之違規停車，以提供旅客舒適漫步嘉義之旅遊體驗。

警察局局長張樹德表示，嘉義市政府以「家意－以城為家City as Home」概念，透過文化新絲路的串聯，榮獲2021年臺灣設計展主辦權；為使嘉義市文化新絲路（文創園區－檜意森活村－嘉義舊監獄路線)人行空間保持暢通，以清道專案原規劃6條路段(含中山路、林森西路、吳鳳北路、仁愛路、民族路及文化路)為基礎，延伸擴展觀光行人廊帶，確保用路人權益，建構安全有感、井然有序之城市。

為打造「全民共享 世代宜居」的優質城市，同時也讓嘉義市成為「壞人最討厭的城市」，嘉義市政府警察局透過治安掃蕩、清道專案、科技執法讓民眾有感，同時喚起民眾對道路順暢與友善行人空間相關議題的重視，除藉由各類陳情管道表達擴大辦理清道與科技執法的期待，亦有社群網站社團於3月13日及5月11日針對中山專案與科技執法發起票選活動，各獲得84%及81%民眾支持執法作為，部分市民更以具體行動協助檢舉交通違規，經統計今（109）年度上半年警察局受理民眾檢舉交通違規計1萬9,343件，較去(108)年同期9,506件，增加9,837件，增加103%，成效極為良好。為回應民眾期待並擴展觀光行人廊帶，自8月1日起啟動「清道2.0」，呼籲用路人注意交通規則，避免成為馬路三寶。