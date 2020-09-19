嘉市舉行青年女性領導培力　吸引南臺灣女童軍齊聚

為培養青年女性的領導能力，及推動世界女童軍總會(WAGGGS)的領導思維模式(Leadership Mindsets)，中華民國台灣女童軍總會特別於9月19-20日，於嘉義女中舉辦2020青年女性領導培力工作坊。





我國的女童軍運動創始於1919年，55年(1966)成為世界女童軍總會正式會員國(Full Member)，95年中文更改為中華民國台灣女童軍總會，為我國少數能夠正式代表身分參與之大型國際組織，來自8個縣市的女童軍青年領袖代表及引導員共同參與，透過本次工作坊連結各地女童軍青年領袖，促進認識與交流，期望回到各縣市做為種子影響更多的青年女性，對社會產生正向影響。

嘉義市副市長陳淑慧代表黃敏惠市長、同時也是嘉義市女童軍會理事長指出，黃敏惠市長對於推動童軍教育與女童軍運動不遺餘力，希望廣邀更多的人一起加入女童軍的行列，共創美好祥和社會，陳淑慧副市長進一步表示，嘉義女中女童軍團成立於民國37年，是臺灣第一個依規定向中華民國南京政府時期申請成團的女童軍團，成立至今約70年，近年嘉義市也陸續成立了各級女童軍團，其中107年嘉義女中獲得全國女童軍績優團，108年嘉義市的宏仁女中、109年民生國中也獲得全國女童軍績優團隊，期盼今日參與培力工作坊的孩子們都能培養、了解女童軍的領導思維模式，將正向積極的態度帶到學校及生活中。

女童軍總會理事長周韻采頒贈感謝狀予嘉義市政府並表示，此次有來自8個縣市的32位夥伴一起共襄盛舉，青年培力一直是這幾年著力的重點，特別強調的是領導力(leadership)，因為新時代的女性面對社會挑戰的同時，需要有更多的領導力，才能夠扶助他人，進而關懷社會及國家，如何發揮個人的專才，同時培養團體的精神及發揮群體的力量，也是這次工作坊主要的主題。