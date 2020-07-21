笑氣最快10月列管！非法提供致死可處無期徒刑

有法可管了！為了防堵青少年濫用吸食行為，環保署宣布，將把「笑氣」列管為第一個「關注化學物質」，除要求製造、輸入及販賣業者應取得核可、申報交易資料外，並禁止於網購平臺交易，21日正式預告後，預估將於10月底前正式公告，環保署將祭出重罰，若致人於死或危害人體健康等者更可最高處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元。環保署表示，俗稱笑氣的「一氧化二氮」主要正常用途，本應用於電子半導體產業、醫療麻醉及食品製作奶泡等，但由於有麻醉止痛效果，警政機關近年於夜店、旅館等場所曾查獲多起青少年吸食毒品時，發現併同吸食笑氣助興。因此行政院政策指示基於保障青少年健康，各相關部會應檢討研議共同防堵青少年不當吸食笑氣問題。非法吸食濫用笑氣，恐造成B12生成、影響血液與精神系統、造成噁心、嘔吐、缺氧，甚至引起心律不整、腦水腫、永久性精神不足和視覺系統、腦部受損，嗜睡、精神混亂、歇斯底里、麻木和失去意識。環保署化學局局長謝燕儒指出，過去國內笑氣的98％都使用於正常用途，但2％的流向及用途待釐清及掌握，是今次將加強管理的部分，環保署補充，笑氣公告為關注化學物質並不影響已有法規管制規定及正常用途，主要在加強填補進口或製造笑氣業者，若再進行分裝販售後則可能無法掌握去向，而流入不當使用管道。環保署說明，《毒性及關注化學物質管理法》新增關注化學物質管理於今(109)年1月16日施行後，笑氣是第一個被加強管理的關注化學物質，環保署經過審慎評估及訪查後，規劃出管理方式。環保署表示，未來至夜店、旅館等場所查緝發現有民眾非法持有笑氣情形，可直接依毒性及關注化學物質管理法處以新臺幣3萬元至30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康等，則加處相關刑事責任，最高處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元，倘若違反規定進行網路販售者，違者可處新臺幣6萬元至30萬元罰鍰，降低非法使用機率。新聞來源為Newtalk 新頭殼