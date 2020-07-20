喊出光榮投三次　陳其邁：擔心過度選舉造成投票意願不高

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今(20)日參加第四戰區後援總會成立大會，被媒體問到「光榮投三次」的含意時表示，總統、罷韓再加補選已是第三次，擔心過度選舉會造成投票意願不高，希望能夠喚起民眾踴躍出來投票，你不投票就讓別人幫你決定你的未來。記者提問所謂的光榮投三次，陳其邁表示，因為總統投了一次，罷免投了一次，這次已經是第三次，我們擔心說過度的選舉，會造成投票意願不高，這是這次選舉我們最擔心的部分；我們也希望說能夠喚起民眾，選舉不到一個月的時間，大家能夠踴躍的出來投票，你不投票就讓別人幫你決定你的未來，所以衝衝衝、緊緊緊，還是要加緊努力。記者重覆早上問的李眉蓁論文涉抄襲，卻又扯到蔡總統和他的論文，陳其邁說，早上我們已經回應過了，她的論文到現在我還沒有看到，因為在趕行程，一路奔波並沒有好好看她的內容，所以我比較不清楚到底她論文來龍去脈到底是怎麼樣，這個可能李議員來親自說明會比較好。記者再追問李眉蓁說她論文不是抄襲，只是忘記加上註腳，防疫論文卻被說是學術詐欺，陳其邁表示，台灣是全世界第一個用科技、大數據防疫的國家，是由行政院結合CDC(疾管署)、中央流行疫情指揮中心跟台大公共衛生學院，政府之間跨部門的合作，最主要論文是大數據應用於流行病學的追蹤研究，就是我們在講的cohort study(世代研究)，不管在流行病學或是整個大數據應用，把兩項結合這是方法上的創新，所以我們的論文也獲得國際期刊的接受。他接著說，我們最主要的目的是希望把台灣的模式向全世界分享我們的經驗，怎麼樣用大數據從掌握接觸者，到健保資料庫的追蹤，在全世界其他國家過去流行病學論文方法上，是一種創新的做法，所以很多國家都來到台灣取經，我們主要是分享台灣的模式，過去他在行政院就是在負責這個計畫，包括整個計畫執行的架構跟研究設計及起草，都是他負責。新聞來源為Newtalk 新頭殼