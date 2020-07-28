文化大學大典館違建　北市府限期年底前完成補照程序

去年2月發生火災的文化大學大典館，燒出違建爭議，原本6月30日改善期限到期，校方遲未提改善方案，台北市建管處今（28日）下午召開違建爭議處理委員會，委員會決議，可展延建照補照程序6個月延至今年12月31日止。文大大典館因火災燒出違建問題，6月30日改善期限到期，校方遲未提改善方案，台北市長柯文哲原本將查封、親貼封條，但傳出北市府官員因顧慮文大校董改選爭議，怕惹麻煩，竟然集體說服柯文哲展延此案，引發爭議。柯文哲對此強調，「這也不叫護航」，並稱北市有違建爭議處理委員會，既然覺得有爭議，就走程序就好了。建管處下午召開違建爭議處理委員會，會後發布新聞稿指出，有關文化大學大典館屋頂違建一案，文大已於108年向建管處申請補辦建造執照，並已完成都市設計審議及結構安全鑑定，惟囿於容積移轉問題無法於期限內完成補照程序，北市府於7月28日召開「違章建築爭議處理委員會」大會審議。建管處表示，經會議決議，文化大學於民國51年創校並於民國68年已完成大典館6至8樓增建，因本府於91年重訂「台北市大專學校容積率標準」限制學校用地容積率上限160%，惟當時文化大學合法建物容積已達235%，以致文化大學無法以法定容積補辦建築執照，而本案位於山坡地，僅能使用古蹟容移方式辦理，委員會決議限文化大學於3個月內檢送容積購買合約提送市府備查，並每週向建管處回報辦理進度，方可展延建照補照程序6個月延至今年12月31日止，倘逾期未完成合約簽訂及補照程序，建管處將勒令文化大學停止使用並予以封存。新聞來源為Newtalk 新頭殼