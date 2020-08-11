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台灣捐贈百萬枚口罩給泰國　泰代表：台灣國旗飄揚全泰國

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-11 08:10:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
駐泰代表新官即將上任，新任駐泰國代表李應元8月13日即將出飛往前泰國到任，10日上午，數家台商宣布聯合捐贈100萬枚口罩給泰國，並在李應元的陪同下完成捐贈儀式。而泰國駐台代表通才（Thongchai Chasawath）表達感謝之外，也說這100萬枚口罩會讓泰國、台灣的國旗飄揚全泰國。

此次100萬枚口罩捐贈給泰國由東煒建設董事長陳健盛率先發起。為了增進台泰雙方情誼，在世界疫情仍然嚴峻的狀況下，台灣防疫領先才提議捐贈口罩，隨即也得到其他企業家的響應。對此，泰國駐台代表通才（Thongchai Chasawath）表示，李應元「人還沒到，但心已到」，讓他非常感動，更說道這100萬枚口罩會讓泰國、台灣的國旗飄揚全泰國。

通才還說，口罩帶入到泰國上千家的醫院，這些口罩也會提供給泰國94地駐外人員防疫使用，身為泰國外交部的一份子，他非常地感謝，他也希望台泰情誼能夠萬古長青。

環保署前署長李應元具公共衛生及醫療經濟學背景。他認為台灣對泰國的未來願景可以在醫學、學術、文化、甚至環保方面領域與泰國進行交流，除了單靠政府的力量之外，也多促進兩國民間力量的合作，兩個國家彼此的善念、好感順勢提升。

李應元表示，在全世界疫情沒有緩解的情形下，小小的口罩代表的是無限的愛心，他也感謝泰國駐台代表通才大使在台灣非常地認真與努力，與台商企業培養出深厚的情誼，所以當大家知道需要口罩時，主動且很快地進行認捐，真的感謝大家無私奉獻。

僑委會委員長童振源上午也應邀出席了這場口罩捐贈儀式，他表示，過去三年的泰國吸引台商的投資增加了278.2％，可以看得出台泰親密的關係都是很多企業家所打下的基礎，非常感謝台灣善心企業此次能夠捐贈口罩。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

外交部 口罩 泰國 僑委會 疫情

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