被指雙標　民進黨：國民黨別忘過去主張開放美豬美牛

顏若芳指出，國民黨今日又在誣指民進黨雙標，但事實真相是不容扭曲，民進黨在2012年Codex容許量標準出來後，迄今立場一致，很清楚主張相關的開放，都要遵照「國際標準、科學證據」，堅守護台灣人民健康，這是不容質疑的。
她進一步說，國民黨又以「去頭去尾」來栽贓指控蔡總統。民進黨就來還原事實真相，2013年3月，蔡英文有回應美豬議題的兩場公開場合，分別是在雲林參訪表示，「持續關心美豬叩關議題，希望保障台灣養豬業，也要協助業者提高國際競爭力、開拓市場。」；在新北市受訪回應指出，「面對國際壓力，馬政府只是空泛地講牛豬分離，這種空洞的承諾會造成馬政府再次跳票、傷害人民」，以及「馬政府要誠實以對，國際壓力持續存在，這是事實，但是馬政府要以什麼方法來因應國際壓力，要對人民說清楚。」。
顏若芳說，另外，在2015年，蔡英文身為民進黨總統候選人時，在參加電視辯論會公開表示，對於瘦肉精的使用，會參照飲食習慣與台灣大致相同的日韓，適用這樣的「國際標準」；但是國內的產品，不使用瘦肉精，也不同意使用瘦肉精，這樣才會使產品差異化，比外來的更優質。
顏若芳表示，當時蔡英文的立場很清楚，就是在談相關開放前，應先確保產業的發展，有完整的協助配套，且清楚告訴人民要怎麼因應。經過多年，民進黨再次執政，從防堵非洲豬瘟，將台灣豬從口蹄疫區成功拔針除名，一直到確保國產豬產品高度的市場競爭力，國民黨做不到的，民進黨做到了，也難怪國民黨卻還在過去的時空中找不到出口，只剩下口水跟抹黑。
新聞來源為Newtalk 新頭殼