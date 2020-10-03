謝長廷 : 過去4年多無台灣漁船被扣　陳以信批掠馬之美

針對近日台灣漁民在釣魚台與日本公務船發生衝突一事，駐日代表謝長廷昨（2日）再於臉書發文回應，他表示過去四年多，並沒有台灣漁船被日本海保廳扣押，反觀四年之前，就被扣押18次之多，「從這數字和結果看，怎麼說現在政府沒有照顧漁民呢？又怎麼說外交沒有作爲呢？」然而，對此，國民黨立委陳以信顯然是無法認同，反批謝長廷是「掠馬之美」。
陳以信在臉書發文，以Hashtag「#謝長廷掠馬英九之美好意思嗎？」開頭，他表示，「過去四年多來在東海釣魚台海域，日本並未扣押我國漁船，那是『台日漁業協議』的功勞，你謝代表和蔡政府坐享其成，有什麼好沾沾自喜的呢？平常你們都抬馬維拉來救援，怎麼現在絕口不提馬前總統的貢獻了呢？」
他進一步指出，自從今年三月台日漁業委員會因為疫情停開，日本公務船已經六度與我國漁船在海上發生爭執，並表示他在立法院一再呼籲重啟今年台日漁業協商 :「講了半年一點下文都沒有？請問你駐日代表的責任在哪裡？」
最後，陳以信說：「如果日方希望來台當面談，美國兩團有外交泡泡，日本森喜朗來兩次有外交泡泡，捷克團92人來更是外交大泡泡，日方如果願意派人來談漁權，給他們外交泡泡有何不可呢？謝代表請你不要再找藉口，盡快把對日漁業協商辦起來給國人看看！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼