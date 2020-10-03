謝長廷 : 過去4年多無台灣漁船被扣　陳以信批掠馬之美

針對近日台灣漁民在釣魚台與日本公務船發生衝突一事，駐日代表謝長廷昨（2日）再於臉書發文回應，他表示過去四年多，並沒有台灣漁船被日本海保廳扣押，反觀四年之前，就被扣押18次之多，「從這數字和結果看，怎麼說現在政府沒有照顧漁民呢？又怎麼說外交沒有作爲呢？」然而，對此，國民黨立委陳以信顯然是無法認同，反批謝長廷是「掠馬之美」。

國民黨立委陳以信批謝長廷是「掠馬之美」。 圖：翻攝自陳以信臉書