NOWnews 今日新聞

有買有希望！威力彩今晚開獎 頭獎累積金額逾13億元
威力彩今（6日）晚開獎，在此之前，頭獎已連41期「槓龜」，連摃期數為第三屆以來第3高。台灣彩券預估，今日頭獎累積金額上看13億元，如果1注獨得，其單注獎金將是今年最高、第四屆以來第7高，讓彩迷們無不摩
港國安法下「白紙抗爭」 黃之鋒：香港很像幾十年前台灣
前香港眾志秘書長黃之鋒昨日（ 5 ）透過 Facebook 發文，表示今（ 6 ）將因反送中運動期間包圍警察總部的案件出庭，周庭、香港眾志常委林朗彥兩人將一起出席聆訊。黃之鋒寫道，只希望能夠順利步出法
基礎AI夠用嗎／資訊教育落後 台灣還是亞洲數一數二？
台灣資通訊產業發達，許多人都說台灣最適合發展AI，就連國際大廠如Google、臉書都到台灣找人才。不過，立委高虹安卻表示，台灣AI教育根本落後於國際之間。只是，教育部有不同意見，認為教育部數位學習平台
林右昌專訪1／內定蔡適應接棒？「民進黨有提名機制」
被視為民進黨明日之星的基隆市長林右昌，以5年時間完全翻轉過去的藍營鐵票倉基隆，今年初也被副總統賴清德點名表現傑出、未來有入閣可能，因此有消息指出內定立委蔡適應接棒；林右昌接受《NOWews》專訪時強調
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