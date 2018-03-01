NOWnews 今日新聞

有買有希望！威力彩今晚開獎 頭獎累積金額逾13億元

威力彩今（6日）晚開獎，在此之前，頭獎已連41期「槓龜」，連摃期數為第三屆以來第3高。台灣彩券預估，今日頭獎累積金額上看13億元，如果1注獨得，其單注獎金將是今年最高、第四屆以來第7高，讓彩迷們無不摩