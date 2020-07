班克西潛入倫敦地鐵塗鴉 老鼠拿口罩當降落傘

(中央社記者戴雅真倫敦14日專電)英國知名塗鴉藝術家班克西(Banksy)又有受疫情啟發的新作品,這次是在倫敦地鐵環線(Circle Line)車廂內,可惜目前已經遭到清除,只能從他在IG張貼的影片一窺原貌。班克西今天在Instagram張貼影片,揭露他變身清潔人員,潛伏到地鐵噴漆的場景。影片中可見一名男子身穿清潔人員服裝,戴著口罩、護目鏡全副武裝,無法辨別面貌,手裡拿著噴灑器。男子進入車廂中開始噴漆作業。原來噴灑器裡裝的不是消毒水,而是顏料。他在創作過程中還要求一名乘客移動到別處。班克西的新創作延續他喜愛、同時也非常適合倫敦地鐵的老鼠主題。從影片中可看到,他在車廂各處以版畫方式創作多隻老鼠,每隻都動作逗趣。像是有一隻老鼠正在打噴嚏,噴出的飛沫噴灑到窗戶上。有兩隻老鼠把口罩當作降落傘,從空中飄下。還有一隻老鼠被口罩纏住頭,躺在椅背上掙扎。班克西還在車廂內留下他的大名,旁邊是一隻老鼠用尾巴吊掛在握桿上,手裡拿著消毒液。影片最後從車廂內朝月台方向拍攝,可看到月台牆上有一段文字「我被禁足」(I get lockdown.),車門關上,接續車廂內另一段文字「但我再度站起」(But I get up again.)。而班克西的這則影片留言為「若你不戴口罩,你就不能。」(If you don't mask- you don't get.)班克西的最新作品顯然傳達訊息,要民眾配合政府政策,遵守遮掩臉部的相關規定。此外,影片配樂是英國樂團恰巴王八(Chumbawamba)1997年歌曲Tubthumping,也呼應歌詞Iget knocked down, but I get up again。英國廣播公司(BBC)報導,倫敦交通局(TfL)表示,雖然很感激班克西作品「傳達鼓勵民眾遮蓋臉部的訊息」,但基於「嚴格的禁止塗鴉原則」,這些塗鴉已經在「數天前」遭到清除。不過,倫敦交通局也表示,希望提供再一次機會,讓班克西把訊息留在適當場所,傳達給乘客。這並非班克西在疫情期間的首次創作,他曾發布畫在自家廁所的創作。內容是老鼠大亂他家廁所,不僅在馬桶上撒野、把鏡子弄歪、亂擠牙膏,還把捲筒衛生紙當滾輪、廁紙弄得滿地都是。從鏡子反射的畫面中可以看到牆上有計算天數的記號,呼應隔離在家的日子。班克西也有向醫護人員致敬的作品,名為「扭轉情勢的人」(Game Changer)。畫的是一名身穿吊帶褲的男孩,拿著一個護理師公仔玩。護理師公仔戴著口罩,披著超級英雄披肩,而蜘蛛人和蝙蝠俠公仔被男孩棄如敝屣,丟在一旁的字紙簍中。(編輯:林憬屏)1090715