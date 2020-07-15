班克西潛入倫敦地鐵塗鴉 老鼠拿口罩當降落傘

（中央社記者戴雅真倫敦14日專電）英國知名塗鴉藝術家班克西（Banksy）又有受疫情啟發的新作品，這次是在倫敦地鐵環線（Circle Line）車廂內，可惜目前已經遭到清除，只能從他在IG張貼的影片一窺原貌。班克西今天在Instagram張貼影片，揭露他變身清潔人員，潛伏到地鐵噴漆的場景。影片中可見一名男子身穿清潔人員服裝，戴著口罩、護目鏡全副武裝，無法辨別面貌，手裡拿著噴灑器。男子進入車廂中開始噴漆作業。原來噴灑器裡裝的不是消毒水，而是顏料。他在創作過程中還要求一名乘客移動到別處。班克西的新創作延續他喜愛、同時也非常適合倫敦地鐵的老鼠主題。從影片中可看到，他在車廂各處以版畫方式創作多隻老鼠，每隻都動作逗趣。像是有一隻老鼠正在打噴嚏，噴出的飛沫噴灑到窗戶上。有兩隻老鼠把口罩當作降落傘，從空中飄下。還有一隻老鼠被口罩纏住頭，躺在椅背上掙扎。班克西還在車廂內留下他的大名，旁邊是一隻老鼠用尾巴吊掛在握桿上，手裡拿著消毒液。影片最後從車廂內朝月台方向拍攝，可看到月台牆上有一段文字「我被禁足」（I get lockdown.），車門關上，接續車廂內另一段文字「但我再度站起」（But I get up again.）。而班克西的這則影片留言為「若你不戴口罩，你就不能。」（If you don't mask- you don't get.）班克西的最新作品顯然傳達訊息，要民眾配合政府政策，遵守遮掩臉部的相關規定。此外，影片配樂是英國樂團恰巴王八（Chumbawamba）1997年歌曲Tubthumping，也呼應歌詞Iget knocked down, but I get up again。英國廣播公司（BBC）報導，倫敦交通局（TfL）表示，雖然很感激班克西作品「傳達鼓勵民眾遮蓋臉部的訊息」，但基於「嚴格的禁止塗鴉原則」，這些塗鴉已經在「數天前」遭到清除。不過，倫敦交通局也表示，希望提供再一次機會，讓班克西把訊息留在適當場所，傳達給乘客。這並非班克西在疫情期間的首次創作，他曾發布畫在自家廁所的創作。內容是老鼠大亂他家廁所，不僅在馬桶上撒野、把鏡子弄歪、亂擠牙膏，還把捲筒衛生紙當滾輪、廁紙弄得滿地都是。從鏡子反射的畫面中可以看到牆上有計算天數的記號，呼應隔離在家的日子。班克西也有向醫護人員致敬的作品，名為「扭轉情勢的人」（Game Changer）。畫的是一名身穿吊帶褲的男孩，拿著一個護理師公仔玩。護理師公仔戴著口罩，披著超級英雄披肩，而蜘蛛人和蝙蝠俠公仔被男孩棄如敝屣，丟在一旁的字紙簍中。（編輯：林憬屏）1090715