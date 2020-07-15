美中第2階段貿易談判破局　川普稱因疫情沒興趣談

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國總統川普今天關上與中國「第2階段」貿易談判的大門；他說，有鑑於2019冠狀病毒疾病疫情，他不想和中國談貿易。川普接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問，被問到第2階段貿易談判是否胎死腹中時，他回答：「我現在沒興趣和中國談。」川普說：「我們達成了一項很棒的貿易協議。」意指美、中今年一月簽下的第一階段貿易協議。但他接著表示：「協議才剛簽完，墨水都還沒乾，他們就用瘟疫攻擊我們。」川普指的是最先在中國武漢爆發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。幾個月以來，川普不斷責怪中國把冠狀病毒傳播到美國，稱中國必須為沒能抑制疫情「負起責任」。疫情給美國經濟帶來嚴重打擊，危及川普想在11月總統大選連任的希望。根據第一階段貿易協議部分項目，中國承諾兩年內擴大採購2000億美元（約新台幣5.9兆元）的美國農產品、製品、能源與服務；但川普表示，疫情改變了他對協議的看法。川普在白宮宣布，他簽署了一項法令和一項行政命令，要求中國對香港強加「壓迫的」國家安全法負責。美國國會通過一系列對中國加強施壓力道的舉措，上述法令是其中之一，針對施行港區國安法的中國官員，授權川普政府制裁與他們往來的銀行。川普還表示，他未規劃與中國國家主席習近平對談。即使在疫情爆發前，也很少華府貿易觀察員認為美中第2階段貿易談判能在今年總統大選之前獲致成果。美中第一階段貿易協議重點在中國購買美國產品、對美國擴大開放金融服務市場，以及一些智慧財產議題。第2階段談判原本是要解決更多與中國技術轉移政策、商業間諜行為、政府對國營企業補貼等相關艱難議題。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1090715