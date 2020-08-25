美中全面交惡　貿易協議意外成關係穩定基石

美國貿易代表萊特海澤（Robert E. Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與中國國務院副總理劉鶴視訊會議。雙方這幾年不斷協商所談出的這份貿易協議裡有規定，每6個月需檢討落實情況。
「紐約時報」指出，這場視訊會議某種程度來講相當重要，因為目前時值美國總統川普與其他官員不斷譴責中國防疫不力。川普還說過應懲罰北京沒能防止疫情走上大流行，引發外界憂心他會否維繫對貿易協議的承諾。
美國貿易代表署在會後的聲明表示，雙方討論中國就「確保更佳智財保障、移除對美國企業在金融服務與農產等領域的障礙、終止強迫技轉」所拿出的作為。
聲明指出，兩國還討論中國近期的美國產品加購及日後落實協議該有的作法，「雙方都看到進步，也承諾採取必要步驟，確保協議成功」。
中國商務部也發布措辭相當樂觀的聲明，表示雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題進行「具有建設性的對話」。雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。
最近幾週川普政府推動封殺TikTok、WeChat等中國App在美業務，引發TikTok今天對此狀告美國政府剝奪關於正當程序的權利；川普政府還關閉休士頓的中國領事館、警告中國的孔子學院是威脅，並對侵犯人權的中國官員與實體祭出制裁等措施。紐時認為貿易協議反倒意外成為兩國關係持續探底之際的穩定支柱，至少目前是如此。
美國全國商會常務副會長薄邁倫（MyronBrilliant）表示有鑑美中緊繃，「我們需要一些正面消息，我們知道往後還有諸多工作，但我們會持續關注兩國所需的務實接觸」。他還說商界希望貿易協議能讓中國逐步做到更多市場改革。
前川普政府貿易官員、Hogan Lovells律師事務所合夥律師蕭奧（Kelly Ann Shaw）說：「有點諷刺的是，在各領域關係惡化之際，經濟關係倒成了亮點。無論雙邊誰要撕毀，都是莽撞之舉。」
前貿易談判官員、智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）副主席柯特勒（Wendy Cutler）表示，協議可讓中方官員專注經濟復甦而不需擔心被加徵更多關稅，美方官員則可在選前持續讓農民開心。
柯特勒說：「儘管北京與華府裡唱反調者居上風，但至少到目前，雙方有讓協議保持運作的共同利益。」（譯者：陳亦偉/核稿：張曉雯）1090825
美中貿易戰