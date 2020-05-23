香港人會考慮移民新加坡？神人分析「1關鍵心態」：笑死

▲中國全國人大會議將審議「香港版國安法」，引發關注。外界擔憂此舉將破壞「一國兩制」原則，侵害香港的人權自由法治。（示意圖／美聯社／達志影像）

▲台灣。（示意圖／取自pixabay）

中國全國人大會議將審議「香港版國安法」，引發關注。外界擔憂此舉將破壞「一國兩制」原則，侵害香港的人權自由法治，而在 21 日香港地區的 Google 關鍵字「移民」、「台灣」的搜尋次數爆增到原本的 4 倍以上，足見港人的焦慮，因此就有網友在網路上表示疑惑，「香港人會考慮移民新加坡嗎？」對此就有神人分析港人的心態，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「香港人幹嘛不移民新加坡」的文章表示，「香港是一個金融旅遊服務業城市，其實調性跟新加坡差不多，英語也是主要語言，而且所得也在同一個檔次，為什麼移民新加坡不如台灣熱門？是否是因為有中國人馬趁機移民到台灣啊？」，此篇文章一出，立刻引起大量網友們熱烈討論，更有神人分析香港人的 1 關鍵心態，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「看不懂簡體字」、「沒錢，費用很高」、「移民新加坡要資產 2 億，移民台灣只要 600 萬」、「真的要大規模移民，多數香港人也只有台灣能跑」、「你不知道而已，有錢的香港人移民新加坡的很多」、「對香港移民門檻這麼低的，只有台灣」。而有一位神人則分析了現在香港人的心態，他認為真的可笑的是，「有錢的香港人是真的都往星、美、加、英、澳、紐移民，而大多數的香港人心裡也想跟著過去，但現實條件只能讓他們移民到馬來西亞、泰國、越南、台灣，而台灣文字語言最為接近，再加上對香港人門檻這麼低的地方只有台灣，法律上也對港、澳地區特別開放，所以只選台灣」。（編輯：王柏文）