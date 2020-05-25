男領到「O型」口罩！過來人公開超神用法：直接賺到了

新冠肺炎讓口罩成為民生必需品，台灣也推出的「口罩實名制」來確保人人都有罩可戴！但由於工廠日夜趕工，也讓部分口罩出現小小瑕疵。日前也有網友曬出領到手的「 O 型特殊口罩」，貼文一出也引發熱烈的討論。
一名男網友曬出自己領到的口罩，只見圖片中口罩恐因機器小出包，意外將兩層合為一體，僅有中間可折疊延伸的面部能夠分開，這也讓拿到的原 PO 也笑稱，「防護力加倍的概念？我賺到了嗎？」
貼文一出也立刻有其他網友紛紛曬出自己達到的重疊口罩，甚至還有出現「三層夾心」的奇特口罩。不少網友也紛紛笑稱，「日夜不停做口罩，機器都操壞了」、「多一片不加價」、「一天要檢查大約2萬片口罩+包裝難免會出錯」、「多了一片價格不變」、「 買一送一的概念」。
另外也有過來人分享使用多層口罩的經驗，「我也拿到一個，戴出門悶爆了」、「上次戴了差點沒熱死」；更有厲害的網友給出超實際教學，「上次也拿到一個這樣的，賺到。同事教我用一天以後，剪掉用過的內裡那片，還可以在用一天」。（編輯：潘毅）
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