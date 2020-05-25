幹嘛不直接發振興券2000元就好？內行揭「真相」：超聰明

▲網友討論振興券政策。（圖／翻攝 PTT）

因應新冠肺炎衝擊台灣經濟，我國政府不僅推出紓困方案，也擬定發放振興券，據了解，目前振興券規劃進度，擬規劃每人支付一千元換取三千元振興券，相當於打 33 折，也就是每人可以領到政府加碼發放的 2 千元。對此，就有網友討論「如果發振興券根本也能換回現金」貼文引發熱議，更釣出內行人分析政策背後真相。原 PO 在 PTT 貼文指出「發現金，民眾會存起來，不會刺激消費，但是跟發禮券一樣，大家是可以洗禮券，拿禮券是跟別人換現金，例如 3000 元的禮券可以 95 折賣給別人，一樣賺回現金，建議還是單筆要規定上限可以折多少欸，像我家人都不用的話，我拿去買 iphone 再賣掉不就也變現金了？真的有刺激到消費嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「你邏輯大錯欸，你賣給別人，別人也是掏錢出來買，他會再拿去消費，最後還是流入市場內」、「你這個只是單一說收集的部分，但累積起來，跟別人買的人也付出現金了，最終一樣給店家了啊」、「收去的卷最終還是要消費啊，無法存」、「那是妳換到現金，但跟別人跟你買，等於你的份他花了而已，一樣有達到消費效果，邏輯打結」。至於為何政府不直接發兩千元振興券就好，還要民眾用一千元去換購呢？也有網友專業分析「假設直接發兩千，國庫是花兩千，但帶動經濟流量也是兩千，但如果叫你拿一千出來買三千，國庫也是花兩千，但帶動三千消費力，同樣國庫花費卻多 50% 成效，到底哪裡一樣，政府會這樣做當然有考量，是很聰明的振興經濟方法。」（編輯：張嘉哲）