女外送員超用心！客取餐翻出「安心小神物」：真的很加分

▲不少人都曾被貼心外送員服務過。（圖／翻攝 Dcard ）

新冠肺炎疫情在全球延燒，這也讓不少人減少出門次數，進而使用美食外送服務。就有客人遇到一位超級用心的女外送員，在餐點袋子中留下「安心小紙條」，更引出不少被同個外送員服務過的網友大讚「真的很加分」。一名女網友在論壇「 Dcard 」分享過程，「今天外送等了非常的久，終於等到後就跟我妹下樓，剛好看到外送員在停車，趕快向前跟她拿取餐點上樓」。沒想到兩人準備用餐時發現裡面有著外送員給的一張紙條，寫著「久等了，您的餐點來了！您的外送員X鈴今日體溫36.5度，祝您用餐愉快，美好的一天」，讓客人能減少疫情相關顧慮，並在下方貼心的寫上優惠碼，提醒客人可以使用。這個暖心舉動也讓原 PO 瞬間將「等待的不耐煩轉化成滿滿暖心感」，文章曝光後也掀起熱烈討論，更有不少曾被貼心外送員服務過的網友大讚，「我有收過他的紙條，超暖的」、「上次也是叫了吳伯益，外送員把酒精放在機車前面的置物籃，拿餐給我之前也消毒了一下，真的是100分」、「感覺是有年紀的耶，有時候等太久本來很生氣但下去看到是阿姨叔叔或是年紀比較大的都會氣消」、「我也被她送過！超用心，我有給小費」；更有不少人推薦使用系統新增的給予小費，讓這些用心的外送員獲得一些支持。（編輯：潘毅）