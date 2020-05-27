洗衣精「自爆」！出現藍色瀑布好崩潰　眾驚：我家也爆過

▲洗衣精外洩造成一道藍色瀑布。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

近日天氣劇烈變化，不僅間歇性豪雨轟炸，沒下雨的時候也十分悶熱，許多民眾都覺得難以適應。難道天氣不穩不只影響人們心情，連家中的洗衣精也遭到波及嗎？有網友分享了自己親身經驗，洗衣精在晚間突然「自爆」，罐中洗劑全都外洩，在家中生成一道藍色瀑布，讓他好崩潰。誇張景象，引發熱議，更有其他網友透露，也遇到過類似情況。有網友在臉書社團分享了數張照片，透露自己前天剛買回來的某牌洗衣精，晚上突然「自爆」，讓他好傻眼。照片中可以看見，洗衣精罐中洗劑全都外洩，在家中生成一道藍色瀑布，一路流淌到樓梯間，原 PO 表示夫妻倆在現場努力清理善後，地板樓梯各擦 30 遍，笑稱自己「卡路里都燃燒了」。發文一出引發熱議，許多網友都好奇是怎樣的情況造成洗劑外洩，於是原 PO 又補充當時樓頂還不算熱，室內不到 30 度，瓶蓋未鬆開過，總共大約擠了五六次，而當天則是剛擠完兩下，放在洗衣機對面的桌子上，下樓過五分鐘後「就爆了」，原 PO 也是找不出頭緒。網友紛紛在底下留言回覆說，「太悲劇了」、「真的會擦到崩潰」、「光看就覺得心好累」、「暈了，洗到瘋掉」。有些網友透露自己有過類似經驗，「我家的也爆了」、「桶子裂過＋1 」、「我也爆過三次，很翻白眼」、「沒爆過，有裂過」、「拍拍，我也曾經因此擦過櫃子」、「前兩天剛爆，整罐都跳樓自殺了」。更有網友推測事發原因，「瓶蓋稍微鬆開就不會爆了」、「不洩壓當然會爆阿」、「這種類型的洗衣精本來上面那個小蓋子就要微微打開了」。另外也有網友認為或許不是自爆，而是從擺放的桌子滑落掉下來破裂造成的。（編輯：倪浩軒）