有我陪伴你！老狗心繫病重主人　相差1.5小時到天國相聚

▲丹尼爾（右）原本是一名消防員，因罹患胰腺癌而退休（圖／FB@Heather Nicoletti）

▲當丹尼爾在家裡靜養時，狗狗加納寸步不離地守在最愛的把拔身邊（圖／FB@Heather Nicoletti）

▲加納的視線總是看向把拔（圖／FB@Heather Nicoletti）

不能沒有你！美國一名退役消防員被診斷罹患胰腺癌之後，除了親友照顧他給予加油打氣，最令人感動的莫過於他最鍾愛的狗狗一直寸步不離地守在身旁，連最後的時刻來臨時，狗狗也隨主人一起通往彩虹橋，一人一狗在同一天上天國相聚！住在美國威斯康辛州的男子丹尼爾Daniel Hove在空軍退役之後就投入消防員的工作，平時勤於助人，也積極培育教導新進的消防技術人員，過著充實的生活。但是在2011年10月他被確診罹患胰腺癌，不得不在隔年退休，接著進行多次的化療手術，當他的身體逐漸變得虛弱時，除了親友的照顧以外，他最鍾愛的11歲拉不拉多犬加納Gunner一直寸步不離地守候在他的身邊，專注著把拔的一舉一動。丹尼爾的女兒海瑟Heather Nicoletti表示：「父親與加納一直都是彼此最好的朋友，總是互相陪伴。自從父親生病後，加納的身體也開始走下坡，父親煩躁時牠也煩躁，他感到不安時狗狗也跟著不安，所以看見加納趴在父親身旁一動也不想動時，我們知道最不願面的時刻即將要來臨了。」由於加納的身體已經太過虛弱無法再繼續堅持下去，海瑟只好將牠送到以前任職過的動物醫院，為牠安樂讓牠平靜地在睡夢中離開，而大約過了一個半小時後，父親丹尼爾也離世了，雖然一次痛失兩位至親讓海瑟非常難過，但是她告訴自己至少父親不用看著加納離開，那絕對會讓他加倍痛心！不少網友看了丹尼爾與加納的故事後表示：「牠們會到天堂相聚的」、「好感人，狗狗一輩子相守著主人」、「狗狗總是對主人永遠忠心」、「主人離不開狗狗，狗狗也離不開主人，這是最完美的結局」（編輯：陳珮瑜）