新浴巾神撞臉「往生被」！實蓋效果超母湯　眾笑：快上香

真的誤會大了！日常生活中經常發生意外「撞衫」或「撞臉」的巧合，兩件物品或人物之間莫名神似，往往讓人會心一笑。但也不是每個「緣分」都能一笑而過，有網友就分享了自己新買的浴巾，黃底上面滿滿畫著兔子圖案，照理說應該很可愛，結果實際躺平蓋在身上卻讓人看了嚇一跳，簡直以為到了喪事現場，新浴巾神撞臉「往生被」讓網友全笑翻。有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享了自己躺平蓋著新浴巾的照片，原 PO 自嘲自己買了一條新浴巾，結果卻一直被認為是往生被。而照片中可以看見，黃底上繪兔子圖案的浴巾，確實和同樣黃底上繪符文的往生被有點相似，尤其躺平蓋在身上後，那畫面更是十分具衝擊性。原 PO 還找了實際的往生被照片放在旁邊對照，只能說真的很容易讓人誤會。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「真的像啊」、「怎麼這麼像啦哈哈哈哈」、「還差一碗腳尾飯」、「這個顏色母湯」、「我還以為誰這麼猛，直接 po 往生者出來」、「往生咒催下去」、「別想得太多，過了橋別回頭」、「躺下去真的安眠」、「誰來上柱香」、「台南代表獻花」。另也有網友從經驗中學教訓，「筆記：以後不能買黃色浴巾」、「所以記得不要選黃色的喔」、「黃色不能亂買了」。（編輯：倪浩軒）