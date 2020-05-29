癱瘓輪椅男「用腳夾槍」搶銀樓　警察也看傻：不敢相信

▲紙條上寫著交出櫃台所有的現金和貴重物品。（圖／翻攝自 Jornal NH ）

該說是天生我材必有用嗎？但好像努力錯方向了！巴西日前發生一起令人難以置信的搶案，一位上身癱瘓、又聾又啞的男子，坐著輪椅帶著紙條，「用腳夾槍」想要搶銀樓。最終輪椅男遭到當地警方逮捕，但所有人都對這起案件的諸多細節嘖嘖稱奇。根據巴西媒體《Jornal NH》報導，這起離奇的搶案發生在本周一，一位上身癱瘓、又聾又啞的 19 歲男子，坐著輪椅緩緩進入銀樓店內。一開始老闆和其他客人完全想不到他是來搶劫的，老闆和一位客人甚至還出於同情，給了輪椅男一些零錢。結果輪椅男卻拿出自己用腳寫的紙條，隨後更熟練的用腳夾槍對著老闆，示意自己要搶劫。傻住的老闆一時不知如何反應，但這景象被銀樓門口的路人看見了，所以路人迅速幫忙報警。當地警察趕到後，卻發現輪椅男已經被老闆制服，因為他腳上的其實只是玩具槍。銀樓老闆後來透露，一開始看到紙條還以為對方在開玩笑，直到看到槍才傻住。不過雖然槍看起來很逼真，但老闆並沒有覺得受到威脅，畢竟輪椅男的行動實在不便，很快就被老闆和其他客人合力制服。當地警察表示，這整件案子都令人難以置信，調查後發現輪椅男是天生癱瘓，不僅上半身無法活動，而且還又聾又啞。考慮到犯人的身分特殊，檢察官並沒有將他羈押，而是在訊後飭回，因為輪椅男顯然不太可能潛逃。而更讓人意外的是，其實輪椅男有一個雙胞胎兄弟，而且他的雙胞胎兄弟是位健全的正常人，但卻在去年因涉嫌謀殺被逮捕入獄，目前正在服刑。或許因為少了兄弟照顧，所以輪椅男才會異想天開用玩具槍搶劫。（編輯：倪浩軒）