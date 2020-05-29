考試時最愛坐在教室哪個位置？1秒診斷你的「真實性情」

在就學的時期，有些人喜歡坐在教室內靠近黑板的座位認真聽課，也有些人偏好坐在最後面與朋友交頭接耳。如果現在準備開始一場重要的考試，讓大家自由選擇座位，你會想選哪裡坐下呢？答案也將潛藏於你心理的「真實性情」曝光！你是一個非常有野心的人，「強大的王者」就是對你最好形容詞，你的目標始終是建立起自己崇高且特別的地位，為了實現這個目標你會用盡各種手段。你們同時也是個樂觀主義者，善於將困難的絕境翻盤。不過這類人最大的缺點，就是容易過於專注在單一一件事情中，而忽略了生活周遭的其他重要事情。你就像無害的小孩般「無欲無求」，因此可以公正的判斷一件事情的對錯，不被外在因素、情緒動搖。由於性格上的誠實且正直，這也導致你十分容易獲得前輩、老闆的賞識與憐愛，擁有讓「有權者」產生保護慾的特性，因此也會讓你在遭遇困難時，都能獲得他們的幫助。你是個「八面玲瓏」且善於交際的人，性格上非常親切與熱心，可以為了親友拚盡全力，也不會因此要求回報，這也讓你獲得周遭人的高度信賴。不過你也很容易受到旁人影響而隨波逐流，沒有主見是你的大缺點。你是個充滿藝術天分與神祕感的人，而你總會在無意間，去影響到周遭人的想法，再加上你對於潮流、時尚有著天生的敏感度，這樣的特質，也讓你十分容易成為如同明星般的存在。（編輯：潘毅）