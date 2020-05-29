為何美日發現金不用振興券？答案一面倒笑嘆：真要搞清楚

國內疫情趨緩，行政院預計 6 月中啟動振興券預約、7月上路，預計是以「 1,000 換 3,000 」的形式讓民眾領取。因此就有網友在網路上表示疑惑，「為何美日發現金不用振興券？」沒想到網友們的答案一面倒笑噴直呼「真的要搞清楚欸」，引起熱議。
這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為什麼美日發現金，沒想到用振興券啊？」的文章表示，「振興券這樣要先付出一定代價，才能獲得更大的效益，不是很好嗎？為什麼美日只會直接發現金給民眾，是不是經濟學人才不足啊？有沒有諾貝爾經濟學獎鄉民解惑一下」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，沒想到答案卻一面倒，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛點出「紓困」和「振興」是完全不同，美、日是紓困，我國則是疫情後振興，「美國信用卡使用超級頻繁，發錢根本不用怕人民不花」、「那個是救助金，不發人民會沒錢吃飯的」、「這是紓困」、「美日先前發的是紓困 不是解封後的振興」、「紓困跟振興是兩回事」。
實際上，綜合媒體報導，美國因疫情也發給部分符合資格的民眾 1200 元美金，日本則是 10 萬日圓，台灣也針對低收入戶及中低收入戶之兒少、老人與身障為主的弱勢民眾，每人每月可收到 1,500 元，會發放 3 個月。由此可知，「紓困金」和「振興卷」代表的意義完全不同，一個是救命急用，一個則是振興經濟。（編輯：王柏文）
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