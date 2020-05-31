健美辣模秀「誘人川字肌」　更揭2訓練方法：在家也能做

▲對於臉蛋姣好、身材有完美線條的女子，是廣大男性民眾的最佳安慰劑。（圖／翻攝自 kelly.fit.sport IG ）

▲這位健美辣模叫 kelly 凱莉。（圖／翻攝自 kelly.fit.sport IG ）

▲排球更是 kelly 所喜愛的運動。（圖／翻攝自 kelly.fit.sport IG ）

▲ kelly 坦言，健身的一開始真的非常痛苦，但只要照著課表和餐單按時操作，在體態上就可以獲得更完美的變化。（圖／翻攝自 kelly.fit.sport IG ）

▲ kelly 在 2020 年 FIT MODEL 模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國家選手選拔賽女子比基尼組 163-cm 中勇奪銀牌。（圖／ kelly 提供）

▲ kelly 的川字肌線條極為誘人。（圖／翻攝自 kelly.fit.sport IG ）

▲ kelly 更有著完美的蜜桃臀。（圖／翻攝自 kelly.fit.sport IG ）

正所謂「窈窕淑女，君子好逑」，每天欣賞一些賞心悅目的事物也是很重要的，甚至對於臉蛋姣好、身材有完美線條的女子，更是廣大男性民眾的最佳安慰劑，而近日在網路上就爆紅一位健美辣模，她分享了自己的訓練方法，網友們看完了紛紛直呼「好實用」，引起熱議。原來這位健美辣模叫 kelly 凱莉，她經常在 Instagram 上分享他自己的生活及健美日常，從照片中可以看到， kelly 完美的身材曲線及迷人的肌肉線條，讓男性粉絲們紛紛大讚，而她不只熱愛健身，排球更是她所喜愛的運動， kelly 也坦言，在健身的一開始真的非常痛苦，但只要照著課表和餐單按時操作，加上比一般人更多的堅持，在體態上就可以獲得更完美的變化。因此在這次 2020 年 FIT MODEL 模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國家選手選拔賽女子比基尼組 163-cm 中更勇奪銀牌。而她也曝光自己常做的 2 種訓練方法，直呼「就算夏天到來！在冷氣房中也能輕鬆練出蜜桃臀及川字腹肌」，從影片中可以看到，這 2 種訓練分別為「臀腿訓練」和「腹部訓練」，只要一張瑜珈墊就能完成的運動，不必在太陽底下曝曬流汗， kelly 也在影片中貼心加入提醒「練習上還是要循序漸進，不可以心急想速成」。網友們看完影片後紛紛表示「我就在等這個」、「這一定要收藏」、「這身材真的好美」、「美翻了」、「身為男生都讚嘆那四頭肌」、「真的練得好棒」、「這身材太浮誇了」、「真的是又美又辣的」。（編輯：王柏文）