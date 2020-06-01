測過都說準！最害怕哪座城堡？一秒神解你的「性格缺陷」

人沒有十全十美，每個人多少都會有些缺點及劣勢，而你了解自己的「性格缺陷」嗎？透過 Look Pretty 的心理測驗，馬上就能得知囉！上圖 4 座城堡中，你最害怕哪一座？答案將完美解析你性格上的缺陷是什麼。





結果分析





#選 1 的你：





你的缺點是你太在乎別人的眼光。你總是覺得別人好像一直把注意力集中在你身上，在人多的場合你甚至會緊張道連手都不知該放在哪好。你做事總會參考別人的意見，自己遇到事情也不好意思去麻煩別人。其實這樣的生活方式真的挺累，有時你會發現，你把你真實的想法表達出來，大家的反應並沒有你想像的那麼糟，也許大家更喜歡真實的你。





#選 2 的你：





你的缺點是你不夠成熟。你是個天真單純的人，看問題的方式很直觀，經常做出一些任性的決定給自己和身邊的人帶來不好的影響，也因為你太直率，說話或做事往往只顧表達自身想法，卻忽略了他人感受，這些都可能會讓別人感到不舒服。不過，這一切都是因為你的社會歷練不夠所造成，隨著時間的推移，這個缺點不會一直存在，當你變得更成熟，也許會後悔幼稚時做過的一些蠢事。





#選 3 的你：





你的缺點是你太強勢。你很有能力也很獨立，你聽不進別人的建議和意見，因為你無法容忍別人對你的想法提出異議，你決定的事沒有人能動搖。在公眾場合，你更傾向於去表現自己而忽略了朋友們的感受，如果繼續這樣下去，你會發現身邊的朋友可能會漸漸疏遠你。





#選 4 的你：





你的缺點是沒有自信。你覺得自己渾身都是缺點，事業不成功，感情方面失敗，人際關係也不好，其實這些都不是重點，你最大的缺點是你毫無自信。你從小生長的環境就很嚴格，得到的鼓勵非常少，所以你會對自己產生質疑，這種自卑出現後會影響你的生活，當生活變差後，你就會更加懷疑自己，這是一個惡性循環。其實只要你建立自信，很多事情自然會慢慢變好的。（編輯：許苡晴）



