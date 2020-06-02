為何中國示威行動那麼少？網一面倒笑嘆1關鍵：真的錯了

▲美國發生這麼多事，為何中國示威行動那麼少？（圖／美聯社／達志影像）

日前美國明尼蘇達州的明尼亞波里斯白人警察因執法過當，導致非裔民眾佛洛依德（ George Floyd ）不幸喪命，引發民眾憤怒情緒，在全美 33 個城市爆發示威潮，其中部份抗議活動失控，民眾不只放火燒警局、襲擊警察，更出現趁火打劫的情況。因此就有網友在網路上表示疑惑，「看到美國發生這麼多事，為何中國示威行動那麼少？」沒想到網友紛紛一面倒笑嘆 1 關鍵，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「中國為何沒辦法這樣暴動？」的文章表示，「這次美國的暴動應該讓大家都嚇了一跳，沒想到 2020 這個年代又是民主國家可以這樣，可是美國一個黑人被殘忍虐待就變這樣，中國呢？中國那堆被消失、被虐待、被欺壓、被活摘器官的這麼多，為何中國沒辦法有這樣的暴動啊？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更點出 1 關鍵直呼「沒暴動真的錯了」，留言區蓋起高樓。網友們表示關鍵在於「中國其實遠比我們敢暴動，只是都壓制的很快」，「官方民間武力不平等，暴動馬上就能壓制下去了」、「訊息很難流通，外界不容易知道」、「誰跟你說沒有，都被維穩了而已」、「中共會封鎖消息，一有暴動馬上鎮壓，其它地方根本不知道，串連不起來」、「那是你沒看到，實際上死多少不知道，只是消息被壓不代表沒暴動」。（編輯：王柏文）